EKRANDA GECE TURLAMASI



Gece, ekranda tartışmaları gezdim. Zaten konukları ezberledik. “Bir önceki akşam şu kanaldaydı” listesi çıkarabiliriz. Cepte mendil modası neredeyse, tüm konuklarda... Ama bazılarının mendili daha büyük, daha desenli oluyor. Gözlüklerin çerçeveleri de kırmızı, gözümüzü alıyor. Her daim itinalı, her daim farklı ceketler, gömleklerle gardrop nasıl kalabalıktır? ‘Hadi çık yap bakalım bu işi’ diyene, aynen “Haklısın abi” derim belirteyim. ‘Ne olacak bu Suriye’nin hali?’ konusu, tartışmalarda ortak başlık. Resmi rakam 3 milyonu çoktan geçmiş. Bu gidişle kaç milyon olacakları konusunda öngörüde bulunmak mümkün değil. Parti kurup iktidar ortağı bile olabileceklerinden bahsedeliyor. İş, insani boyutu ele almaktan çıkmış, bir telaş içinde ‘Ne yapacağız biz şimdi’yli karışık bir hal almış. 1-2 izledim, bu çıkmazın cümleleri vardı. ‘Ee zamanında söylendi, yapmayın, etmeyin’ diye...

Halk TV’de Kaz Dağları’ndaki ‘kelleşmeyi’ gösteren altın niyetine bir görüntü. Hemen yanı başında NTV’de ise ‘Kaz Dağları’yla ilgili iddialara bakanlık cevabı içeren haber... Kesilen ağaç miktarının 13 bin civarında olup, Kaz Dağları’ndan uzak bir bölgede gerçekleştiği söyleniyor. Hatta iki tane hatıra ormanı yapılıp 14 bin ağaç dikilecekmiş, haberin devamında öğreniyoruz! “Neyse ağaç bu, 13 bin yerine 14 bin fazla hemen de büyür bunlar” diye içimiz ferahlıyor. Habertürk’te Fatih Altaylı’ya denk geliyorum. Moderatör Hande Sarıoğlu’nu pek bir kızdırdı. Ali Koç, ekranda ‘Fenerbahçeye yardım’canlı yayınlarına çıkmıştı. Altaylı, bu “Dilencilik” dedi. Sarıoğlu, “Kimse dil uzamatamaz” mesajı verince, moderatörlük bitmiş oldu. İş Galatasaray’la Fener meselesine döndü. Ben böyle konuşmam ama moderatör ‘taraf’ olmaz sadece konuğu üslup konusunda ‘daha mutedil’ olmaya davet eder. Tecrübe de budur zaten.





Forma almışsınız, ödeme

Bu arada küçük bir ayrıntı... Fenerbahçe’ye yardım günlerinde canlı yayında bir telefon geldi Fenerbahçe Kulübü’nden... “Mail adresim rica edilmişti, verdim. ‘30 bin TL karşılığı aldığınız formaları nereye gönderelim’ diyordu e-postada... Böyle bir talebim olmamıştı doğal olarak. Nazik bir şekilde özür dilediler.” O günler böyle de telaşlıydı Fenerbahçe için.