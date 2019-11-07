Ispanak zehirlenmesi, yayıldıkça yayılıyor. “Efendim, ıspanak terörün önüne geçti” diyordu spiker, not almışım. “Ot karışmış, sirkeyle yıkayın, otları da ayırın” gibi hayli kolay ve içimizi rahatlatan sözler duyduk. Karşılığında, “Durum vahim, tarım ilaçları toprağı bitirdi” yorumları da oldu.

Bir iddia dolaşıyor

a Haber’de muhabir Osman İmece: “İstanbul’da ıspanakların zehirlediğine dair bir iddia dolaşıyor” diyordu. İncelemelerden sonra anlaşılmıştı ki, zehirli otlar neden olmuş. Tarım Bakanlığı’nın açıklaması... Ebru Kayıran: (gıda mühendisi) “Bu otların içinde atropin skolomin dediğimiz iki yabancı madde, insanları zehirledi” diyordu. Kafa karıştı... Dr. Tuba Kayan Tapan: “Sebebi tarım ilaçları” diye eklemez mi? Kanal D’de Prof. Dr. Erdem Yeşilada, sanayi bölgelerindeki atıklara gönderme yapıyordu: “Çerkezköy’de ilaç sanayii var. Atromin, skolomin ilaçtır dökülmüşse, bitkiye işlemiş olabilir.” Yukarıdaki açıklamanın, neden sebep ilişkisi ortaya çıktı. Bu konuda, derdi daha büyük olanlar vardı. CNN TÜRK’te Cem Seymen; “Bu ot vakası değil, denetimsizlik” dedi ve noktayı koydu.

İşte o ot!

Avrat otuyla tanıştık. Zehirli ama doktor tavsiyesi ve miktarında kullanılınca, yararlı olduğu belirtildi. Sevgili Cem Öğretir’in önünde ıspanak... Pazardan gelmiş. İçinde avrat otu bulunmuştu. “Suçlu ıspanak değil, avrat otu” diyordu TRT... Show TV de, “Pazarcılar zehirli olmadığını ispat etmek için, çiğ çiğ yedi” diyerek, ıspanak muhabbetini yayınlıyordu. FOX da ,“Pazarcılar, o bildik yöntemleri uyguladı” diyerek, Çernobil zamanı “Bak çay içiyorum, zehirli değil” diyen bakana gönderme yapıyordu!

Töhmet altındayız

Beypazarı’ndaki ıspanakta sorun çıktığı yayılmıştı. Kamerayı alan, güzel ilçemizin ıspanak tarlalarındaydı. Ziraat mühendisi Hasan Okutan: “Beypazarı’nın suçlanması bile ağır geliyor. Bu ot, bizim bölgemizde bulunmuyor” diyordu...

Bu ot yeni mi çıktı?

En önemli soruydu...Yavuz Dizdar hocam sordu: “Bugüne kadar bu ot yok muydu?”, “Çok net söylüyorum, bu ot, ayırt edilir. Aksini iddia edenler, bu ıspanağı ekmesin, toplamasın, soruna çözüm bulamadıkları sürece” diye uyarıda bulundu. Prof. Oğuz Özyaral, “İnsanlarımız botanik uzmanı değil. Yabani otu kiloyla mı sattılar? Bir tarlanın tamamının zehir zemberek dolu olması lazım. Bu ot işi, işin kolaya kaçması oluyor” diyordu Habertürk’te... Bu ıspanakla, nadasa yatan tüm dertler ortaya çıkmıştı. Bundan böyle ‘Temel Reis’ izlenmez, hatta RTÜK yasaklayabilir!