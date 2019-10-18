‘Afili Aşk’ın son bölümünü izlerken ev ahalisi, “Son dönemin en iyi romantik-komedi dizisi” dedi. Odaktan kopmaması, konunun ve akışlarının birbirine dolanması için elden gelen her şey yapılıyor. Esprilerin zarafeti, bizim ‘komik dizi’ anlayışının üzerine taşıyor. Buna ekip, yönetmen marifetiyle gayet güzel uyuyor. Bizim romantik komedilerin sorunu, star genç güzel kadın ve yakışıklı oğlanın, diğer ekipteki oyuncular arasında uçurumun olmasıdır. Yan karakterler çok iyi oyunculardan oluşur. Onlar kendi aralarındaki hikayeleri bir güzel oynar. İş, ana karakterdeki bizim genç romantik komik aşıklara gelince, çekilmez bir hal alır. ‘Afili Aşk’ın romantik komikleri, belki de son dönemin iyi çiftini oluşturuyor. Senaryo demişken, isimlerini burada anmakta fayda var; İlker Aslan, Barış Erdoğan Okşan Tavaslıoğlu ve Kübra Sülün... Aslan ve Erdoğan piyasanın deneyimli isimleri... ‘Şok’ programı vardı mesela bir zamanlar. Hani bugün YouTube gençlerinin üçüncü sınıf esprilerle (!) yapmaya çalıştıkları işler. Özel TV yıllarının magazin mizah işiydi, sevgili Korcan Karar sunardı. Metinleri İlker Aslan yazardı ve de oynardı bildiğim.

Peter Sellers valla

Projede rol alan Samet’ten (Ozan Dağgez) Peter Sellers çıkar... Bu karakteri yarattılar. İşlense, kendi başına bir hikaye çıkar. Samet bizim Peter Sellers neden olmasın?

NE DEDİYSEK O!

‘Damat Bayıldı’ final yaptı. “Onur Büyüktopçu, hiç öyle isteyerek yapmıyor programı, mesafeli bir hali var. Sanırım seneye burada olmaz. Eh, iyi de yapar” diye yazmışım. (2 Ekim 2019) Star TV’de ‘Kuzgun’ dizisi de final yaptı. “Mesaj; projemiz yeni başlıyor. Onur Saylak’ın (Ferman), ne kadar bu aşk arasında engel olmaya devam edeceğini ‘izlenme oranları’ belirleyecek” diye yazmıştım. Seyredilme oranları projeyi taşıyamadı. Tüm çabalar yetmedi.