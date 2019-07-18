GENÇLİK DİZİLERİNDE SİGARA OLMAYACAK!

Netflix, gençlere yönelik yayınladığı dizilerde tütüm ve tütün mamülleriyle ilgili görüntüleri azaltmaya gideceğini açıkladı. Peki hangi dizilerde? ‘Stringer Thinks’, ‘Daredevil’... Peki nereden çıktı bu karar? Truth İnitiative, (Hakikat Girişimi, tüm gençlerin ve genç yetişkinlerin tütünleri reddettiği bir kültüre ulaşmaya adanmış kâr amacı gütmeyen bir tütün kontrol kuruluşu) hazırladığı bir rapor etkili oldu. 2016-2017 yılları arasında ABD’de yayınlanan gençlere yönelik dizilerde, 1209 tütün ve tütün mamülü görüntü yer almış. Bunun 866’sı Netflix’te ekrana gelen dizilerde bulunmuş. Netflix, bu kararını diğer dizilerine de uygulayacak gibi görülüyor.

Sahne kaldırıldı

Netflix, ‘13 Reasons Why’ dizisindeki intihar sahnesini iki yıl aradan sonra kaldırdı. Hanna Baker’ın (dizi onun hayatını anlatan kitaptan uyarlandı) intihar sahnesi artık yok. Sahne yeniden kurgulandı. Orijinalde üç dakika süren sahne, birkaç saniyeyle geçiştiriliyor. Bu karar, Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatri Akademisi’nin yaptığı araştırmadan sonra alındı. Buna göre, ABD’de intihar vakaları 10 ila 17 yaşları arasında yüzde 28.9 artmış.

18 YILLIK PROGRAMI TAHTINDAN ETTİ!

Bizim yerli dizilerin Latin piyasasındaki yükselişi devam ediyor. Bunu sağlayan ‘belli diziler’ var. ‘Kara Sevda’, onlardan biri. En son ABD’de yayınlanan ‘İspanyolca yayın yapan kanallar’ rekabetinde kendini gösterdi. Geçtiğimiz 8 Temmuz’da Univision kanalında yayına başladı. O andan itibaren izlenme oranlarını yerinden oynattı. 18-49 yaş aralığında yüzde 18 (452 bin izleyici) 18-34 yaş aralığında yüzde 70’lik (211 bin izleyici) bir oranı yakaladı. Telemundo kanalında 2001 yılından bu yana yayınlanan ve çok izlenen ‘Caso Cerrado’yu geçti. Ana Maria Polo adında bir avukatın hakemliğinde, evlilikleri yürümeyen çiftlerin sorunlarının konuşulduğu ve çözüme ulaştırıldığı hayli popüler bir program. Daha sonra alanı genişletildi ve evlilik dışındaki hukuki sorunlar da ele alınmaya başladı. 18 yıldır yayında... ‘Amor Eterno’ adıyla yayınlanan ‘Kara Sevda’ dizisi haftanın beş günü saat 19.00’da ekrana geliyor.