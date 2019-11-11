‘HAKAN: MUHAFIZ’I DÜNYADA KİMLER İZLİYOR?

Netflix’in G. Amerika’da en çok izlenen dizilerinin listesi yayınlanmış. Her gün bir yenisi eklenen Netflix dizileri arasında ‘Hakan: Muhafız’ın dereceye girmesi dikkat çekici... Peru’da ‘Dark’ (Almanya) dizisinden sonra ikinci en çok izlenen dizi ‘Hakan: Muhafız’... Yani ‘La Casa de Papel’i geçmiş durumda. Brezilya’da ise durum şöyle; ‘Dark’ (Almanya), ‘Sex Education’ (İngiltere), ‘The Rain’ (Danimarka) ardından ‘Hakan: Muhafız’ geliyor. Brezilya’da iki milyon kişi bu platformu takip ediyor.

ÜCRETLİ TV İZLİYOR MUYUZ?

2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması yayınlandı. İzlerken not almışım, ülkemizin yüzde 44’ünde internet, yüzde 39’unda bilgisayar varmış. Nüfusun yüzde 18’inde ücretli televizyon yayını varmış. Ücretli televizyon yayını Avrupa’da Fransa, Almanya, İngiltere biraz İspanya’da öne çıkıyor. Türkiye’nin belirtilen oranı birçok AB üyesi ülkenin üstünde. Dünya eğlence finansının önemli kıldığı ülkelerden biri Türkiye... Özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika MENA bölge verilerinde ilk sırada yer alıyor. Diyeceksiniz “Yahu oralar zaten bitik”...

Türkiye verileri hem Avrupa hem de MENA’da hissedilir rakamlara ulaşıyor. 2020 yılına kadar MENA’da 20 ülkede ücretli TV ne olacak araştırmasında Türkiye hem gelir hem de abone sayısı açısından ilk sırada. 2020’de bu ülkelerde 6.48 milyon ücretli TV izleyicisinin olması bekleniyor. Bu rakama Türkiye’nin katkısı artı 2.15 milyon toplam izleyici.

‘Türkiye Paralı TV Cenneti’ (Mart 2015 tarihli) yazımda bu konuyu yazmışım. D Smart İçerik Grup Başkanı Başar Başarır’a sordum, “Türkiye’de şu anda kabaca yüzde 25 paralı TV penetrasyonu var. Yani 20 milyon hanenin 5 milyonu TV izlemek için para ödüyor” dedi. Ve bunların arasında birden fazla aboneliğin de olduğunun altını çizdi. “Biz bu sayının 2020 yılında iki katına çıkmasını bekliyoruz” dedi. Bir yandan korsan izleme sayısı artarken öte yandan ‘dürüst bir şekilde izleyen’ sayısının bu orana gelmesi yeterli değil ama azımsanmayacak bir oran diyebiliriz.