Sanırım, Hande Erçel’in kitlesi düşünülerek yapılmış bir dizi ‘Azize’... Çevresine epey kalabalık bir ‘tecrübeli oyuncu’ toplanmış. Bol aileli bir mafya projesi... Bu dizide bir ‘kötülükler masası’ vardı. Hikayenin ne kadar, Azize (Hande Erçel) ne kadar, diğer karakterler arasında geçecek, denge nasıl kurulacak, buna nasıl karar verilecek, ilerleyen bölümler gösterecek. Mustafa Yıldıran (Balkan Alpan) ilk bölüm çizdiği psikopat mafya babası karakteriyle dikkat çekti. Mafya olayını olabildiğince derinlerde arayan ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ oldu. Vurdu kırdı dışında, özel yaşantılarındaki gezintilerde olabildiğince ‘inceleme’ yapıldığını bizlere hissettirmişti. Diyorum çünkü artık onlar da yoruldular. 180 dakika özenli dizi çekmek mümkün değil. ‘Azize’ ne kadar bu mafyanın içine girecek ya da zaman içinde Erçel’in aşk hikayeleriyle süslenip uzaklaşacak mı? Kartal (Buğra Gülsoy) ve Okan (Tugay Mercan) durumları... Azize, kendi başına bu dizinin ‘başrol’ünde olabilecek mi? ‘Halka’da bir yönetmen el dokunuşu Erçel’i, Müjde karakterinde tam kıvamında oynattı. Ne çok başrolde, ne çok arkada ne de tam orta yerde. Burada dizi onun adı üzerine kurulmuş. Yani ‘katıksız başrol’. Çok izlenen bir kanalın, iddialı dizisinde başrolde olmak büyük sorumluluk. Bu işin altında kalkabilecek mi? Instagram’da 11 milyon takipçisi olduğu yazıyor. İletişim konusunda çok başarılı biri... Bunun ‘reyting’e de yansıması gerekiyor. ‘Ben artık olgunlaştım, iyi oyuncu ve iyi dizilerin ismi olacağım’ mesajının da peşinde... Tüm bunların sonucu ‘Azize’yle bu projeyi onun ismi üzerinden yapanları memnun edecek ya da ‘Bir başka dizide buluşalım’ olacak.

Orayı bir açar mısınız festivali

CNN TÜRK’te canlı yayınlandı 9. Malatya Film Festivali ödül töreni... 45 dakikada bitti. Ya da ekranda bitti bilemem. ‘Türk Sinemasına Katkı’ ödülü ‘Aidiyet’ filmine verildi. Yüksel Arıcı (Vehbi) ödülü vermek üzere Yunus Emre Yıldırımer’le (Alpaslan Çakırbeyli) sahneye davet edildi. EDHO ekibi sanırım damga vurdu geceye. Zarfı açtı Yüksel Bey ‘Aydıyat’ dedi. Sonra ‘Aidiyet’ diye düzeltti. Ödülü almak için gelebilmek, salonda epey zordu. Çünkü koridorlar silme insan doluydu. Sunucumuz Eser Yenenler, “Orayı biraz açarsak, zamanımız da kalmadı” diye seslendi. Ülkemizin her yanında böyle festivaller yapılsın. Ama hani şanına uygun bir düzen içinde olabilse! Bir de şu giyim kuşama bir özen gösterilse...