Hatırlayın, bazen iki dizi birden olurdu. O zamanlar söylerdik, “Böyle bol keseden harcamayın” diye... Dinletemedik. İlla ekonomik durumlar

ders olacak! Şöyle ekran yapımlarında bir gezinti yapayım ve durumlar nedir, bakayım istedim.

90’dan 20’ye...

2014 yılı yazımdan; “Her sene olduğu gibi bu yıl da formül aynı; yeni 40 dizi... Peki eskilerin sayısı kaçtı? Geçtiğimiz sezondan kalan 50... Toplam 90 dizi yayında olacak.” Şimdi 20’lerde bu sayı... Eskiden bir sezonda devreye giren yeni proje sayısı, şimdi tüm yayınlanan diziye eşitti bir zamanlar!

İki kanal, filme yükleniyor

Mesela, Kanal D ve Show TV’nin üçer dizileri var. Bu hafta akışa baktım, Kanal D çok izlenen zamana dört film koymuş. ‘Çok Güzel Hareketler 2’si var bir de... Keza Show TV de bu hafta dört film oynatıyor, cuma günü ‘Güldür Güldür Show’u var. Bu iki kanal, haftanın her günü dizi yayınlardı.

Şimdi ‘İş yapsın, öz olsun’ diyorlar.

Yayıncılık sadece dizi değil!

Diğer kanallara baktığımızda Atv’de yayında beş dizi var. ‘Kim Milyoner Olmak İster?’le diğer iki günü rahat geçiriyor.

FOX, altı dizi gösteriyor. Bir yemek yarışması ‘The Taste’i bir türlü pazarlayamadı. Star TV’de de altı dizi var, bir günü filme ayırıyor. TRT 1 ise tarihinin en ‘verimli dizi’ zamanında diyelim! Her güne bir proje yayınlıyor. TV8 ise, eğlence kanalı olarak dizilerle

bu yıl hiç ilgili değil. Bakın hâlâ ekranda ‘şovmen’ yok. ‘Beyaz belki’ diyorduk,

yarışma jürisi oldu. Okan Bayülgen başladı ama izlenen bir kanalda değil...

Yapımlarda ilk 10...

Sıralama şöyle; ‘Mucize Doktor’, ‘Bir Zamanlar Çukurova’, ‘Çukur’, ‘Hercai’, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’, ‘Kadın’, ‘Kuzey Yıldızı İlk Aşk’, ‘Yasak Elma’, ‘Arka Sokaklar’ ve ‘Afili Aşk’... En son durum böyle. Tartışmasız ‘Mucize Doktor’, 2019’un flaş yapımı oldu. Şimdi yenileri devreye girecek. Tahtını kim oynatır? FOX ve Atv’nin üçer yapımı ilk 10’da... Show TV’nin iki dizisi girmiş. Star TV ve Kanal D’nin birer projesi var. TRT o kadar dizi gösteriyor. ‘Benim Adım Melek’ 12’nci sırada... Yani en yakın takipte olanı! ‘Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ sürpriz yaptı. ‘Çocuk’ da

epey aşağılarda, ilginç konusu var aslında...

Not: Bu, ekimin ilk haftası total izleyici dökümü... Yeni projeler girecek ama ilk 10 fazla değişmez.