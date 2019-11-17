‘MasterChef Türkiye’de yarışmacılar lokanta tanıtıyor ve aşçılık yapıyor. Sosyal medya hesapları da serbest... Kim daha çok tıklanıyor? Hatta bir kardeşimiz, şu sıralar jüri üyeleriyle zamanında çekilmiş fotoğrafını da koymayı ihmal etmiyor. Sonra, “Yarışma adil değil” tartışması yapılıyor. Orijinalini izliyoruz, katılanlar amatör ve iş oradan başlıyor. Ev ahalisi, “Instagram hesapları yarışma süresince kapansın” dedi. Bu arada baktım, iki yarışmacının kapalı duruyor. Yemek bahane, dedikodu şahane!

Böyle eğitim

‘Güldür Güldür Show’da ana okulunda Naime öğretmen... Çocuk şarkılarını ‘toplumsal bilinç’ kıvamında söylüyor, masalları da öyle... Kül Kedisi mesela...

Üvey anne ve üvey kızlar hikayesi. Çocuklar, “Üvey ana kalleş, kül kedisi kardeş!” diye bağırıyor. Ana okulu yöneticisi, “Çocuklar daha birinci sınıfa başlamadan sınıf bilinci oluşmuş”diyor. Bu durumlara, vatandaş olarak gülüyoruz. Şöyle bir okul hikayelerine baktığımızda, nasıl gençler yetiştirmenin hedeflendiğini düşündüğümüzde, hayli ‘anlamlı’ bir skeç olduğu söylenebilir.

'Öğretici olnasın'

TRT Haber’de Arif Verimli Hoca’mız siyanürle toplu ölümler üzerine konuşuyordu. “Reyting kaygısıyla haber olmasın, öğretici tekrar olmasın” mesajları verdi.

Siyanür hayatımızda vardı da, alıp intihar etmek düşünülmemişti.

Kadrolu tartışma

Haber kanallarının ‘tartışmacıları’ mevcut. Siyasi yelpaze fark etmez. Bir de bağıranlar var. Özel olarak seçiliyorlar herhalde! Gezen tavuk misali... İç, dış mesele, ekonomi ve sosyoloji fark etmez, her konuda uzmanlar!

'En zor bir puan'

Türkiye-İzlanda maçında, “Dünyanın en zor bir puanını almak için uğraşıyoruz” dedi Erdoğan Arıkan. Ev ahalisi, “Yok artık!” diye karşılık verdi.