Kanalların yeni sezonda artık çalışma zamanı... Kanal D cephesinde yeni bir iş var, NTC Yapım’ın bir aile ve aşk hikayesi... Senaryosunu Gül Abus

Semerci yazıyormuş, hazırlıkların sürdüğü bilgisi geldi.

‘KOD ADI KURŞUN’ GELİYOR!

‘Ertuğrul Gazi’ karakteriyle ‘Diriliş Ertuğrul’a imzasını atan Engin Altan Düzyatan, önümüzdeki sezonda ‘Kod Adı Kurşun’ dizisiyle karşımıza çıkacak. Projeyi, Most Yapım çekecek. Ayrıntıları Gül Oğuz’a sordum, “Kendisiyle konuştuk ve anlaştık. Şu an kadın oyuncu belli değil. 1-2 isim var, görüşmelerimiz sürüyor, dönem dizisi olacak. 70’li yıllarda geçecek, içinde polisiye ve aşkın olduğu bir dizi” dedi. Düzyatan, 70’lerde bir savcının hikayesinde kendini buluyor. “Neden 70’ler?” dedim. “O dönem Türkiye’nin güzel günleriydi. Modern dönemiydi. Her açıdan daha renkli ve katmanlı bir yaşamın olduğu yıllardı” diye yanıtladı Oğuz... FOX’ta yayınlanacak. Çekimler ağustos sonu başlayacak. Ekim sonuna doğru ilk bölümün ekrana gelmesi bekleniyor. Şimdilik adı ‘Kod Adı Kurşun’, değişebilir yani. Proje için, “Önümüzdeki yılın merakla beklenen dizilerinden birileri” yorumu yapılıyor.

‘GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW’ NEREDE?

‘Güldür Güldür Show’un , yeni sezonda kanal değiştireceği yönünde haberler

çıktı. Ben de sordum Show TV Genel Müdürü Suavi Doğan’a... “Nereden çıkıyor bunlar, anlamak mümkün değil. Biz planımızı

BKM ile yaptık. 17 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda ilk çekim yapılacak. Ekim ayında da yeni bölümleriyle yayında” dedi.

DİZİNİN ÇOCUKLARI AYNI ZAMANDA ANNE

Star TV’de yeni sezonda ekrana gelecek ‘Çocuk’ dizisinin ilginç bir hikayesi var. Yapımda, çocuklar hem çocuk hem de anne... Her çocuğun bir annesi ve her annenin de bir çocuğu var. Beş başrol oyuncusu olacak. Şimdi kesinleşen anne Nazan Kesal... Ağustos ayında çekimler başlayacak. İrfan Şahin (1441 Yapım) yapımcı. Bu arada sosyal medyada ‘1441 Çocuk Dizisi’ diye bir sayfanın açıldığını, bunun yapım şirketiyle alakası olmadığı belirtildi. “Burada yer alan bilgilerin bizimle ilgisi yok” diyorlar bu bilgiyi de verelim. Ağustos ayında çekimler başlıyor.