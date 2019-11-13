‘Yasak Elma’, bir yerli ‘Dallas’... ‘Kimin eli, kimin cebinde belli değil’, olayını ‘ciddiye’ almak yerine, onun ‘mizahını’ da yaparak, hatta ‘kafa bularak’

farklılık yaratıyor. Bunun en çarpıcı örneği, son yayınlanan bölümdeydi. Zehra’nın ‘fenomen kişi’ sitesindeki yeni proje; Argun Ailesi’nin çapraz ilişki haritası!

‘İntegral bile daha basit!’

Dizide, menajer Akın şaşkın... “Bu nasıl harita? İntegral bile daha basit” dediği soy ağacını (!), Zehra anlatıyor; “Benim canım babam, Halit Argun, tam dört kez evlenmiş. Annem Müzeyyen, ikinci eşi Zerrin, üçünçü Ender ve dördüncüsü ise Yıldız...” Yıldız el sallıyor kameraya ve ekliyor: “Bir de nişanlısı var, Şahika isminde...”

Kocalar ağacı...

Akın, dedikodu haritasını yeterli bulmuyor. Yıldız alıyor sazı eline; “Şimdi Zehra’nın kocalar ağına geçelim.

Birinci kocası, doktor Sinan... Onun da Ender’le ilişkisi vardı. Sonra Kemal...” Zehra atlıyor, “Kemal, Yıldız’ın eski kocası. Kendisiyle sadece bir gün evli kaldı” diyor. Yıldız, devam ediyor: “Tabii ki Lila, ablasından gördüklerini taklit edip gitti, Yiğit’le pat diye evlendi. Peki Yiğit kim? Ender’le Kaya’nın oğlu. Kaya kim? Şahika’nın abisi... Sonra Zerrin’in kardeşi vardı Alihan. Ender’le kağıt üzerinde bir evlilik yaptı. Alihan’ın büyük aşkı Zeynep’im,

canım kardeşim. Caner’i unuttuk. Zehra’yla öpüşüyorlardı, ben gördüm.” Seyirciye mesaj... “Durum budur, fazla ciddiye almadan, olayları sahici zannetmeden ve bir dizi izlediğinizi unutmadan devam edebilirsiniz.” Bence bu açıdan, ‘Yasak Elma’ya ‘özel bir telenovela’ diyebiliriz.

CAZ’DA KUZEY RÜZGARI EKRANDA

TRT Müzik, ne olursa olsun, kıyısından köşesinden ‘iyi müzik’leri yelpazesine koyuyor. Bu akşam, 26’ncı İstanbul Caz Festivali’nde (kanal bu festivalden güzel örnekleri yayınlıyor) verdikleri konser yayında... Modern caz, Bach esintileri, hatta ara ara rock motifleriyle bezeli, ‘İskandinav Caz’ının köşe taşları gruplarından Rymden’i kaçırmayın! Bugge Wesseltoft (Piano), Dan Berglund (Bas) ve Magnus Öström (Davul). TRT MÜZİK/23.15