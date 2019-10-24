Önceki yazılarımda, canlı maç yayınlarındaki ‘tekrar pozisyonlarının’ sayısının artmasının, olumsuz etkilerinden bahsetmiştim. Biz maçı değil; sunulan ve yeniden üretilen karşılaşmayı izliyorduk. Yönetmenin inisiyatifine kalmış bir yayın oluyordu. Özellikle Galatasaray’ın Brugge ile oynadığı karşılaşmanın rejisi, bu anlamda tam bir felaketti. Yorumcu söyledi, Real Madrid’in tehlikeli 27 atağı olmuş. Böyle bir maçı, her biri ortalama üç tekrarla düşünülebiliyor musunuz? Ama bizim reji, altından kalktı ve çok az pozisyon kaçıran bir sunum yaptı. İzlerken, böyle hareketli bir maçtan, kopmadık.

Umutlu oturmuştuk

Koltuklara umutlu oturmuştuk. Hatta Madrid’in eski Madrid olmadığını da görmeye başladık. Yorumcu, “Andone harcadı” diyordu ama Courtois’in kurtardığını unutuyordu... Galatasaray, ağır oynuyor. Her takım bunu çözdü. Biraz üzerine gelince, pas trafiği çöküyor. Çünkü birbirinden uzak oynayan, hareketsiz ve emektarlar topluluğu olmuş. Pres mesela takımın literatüründen çıkarılmış. Ya oyun felsefesi yanlış ya da oynayamadıkları için bu ‘pas’ yolunu seçiyorlar. ‘En çok pas yapan takım’ yalanına sığınıyorlar. İyi ve kötü oyuncudan çok, felsefenin değişmesi lazım. Maça giren koşmaya yelteniyor, bakıyor tek başına kalmış! Alınanlar kiralık... Seneye sil baştan olacak. Ev ahalisi, “Kasımda takım toparlar” diyor, göreceğiz.

‘MUTLAKA BİR TÜRK DİZİSİ ALALIM’

Bu sene Cannes’da yapılan MIPCOM fuarının vazgeçilmezi olmuş Türk dizileri... Fuarla ilgili eleştiri yapan, sektörün yorumlarına önem verdiği todonews (Uruguay kaynaklı bir sektör sitesi) sitesi; “Fuarda uluslararası bir içerik almayı düşünen her alıcının, mutlaka tekrar ettikleri (almayı sürdürdükleri de diyebiliriz) bir ülke var, Türkiye” demiş. Mesela İsveç Televizyonu dış alımlar sorumlusunun sözleri... “Her çeşit program alıyoruz” şeklinde... Bu sefer Türk dizisi ‘Cesur ve Güzel’i almışlar. “Sonuçlarına bakacağız” diyor. Latin Amerika zaten alımı sürdürüyor. İspanya keza öyle... İsveç, bu konuda ilginç bir ülke... Edindiğim izlenim ve yorumlardan anladığım fuarda en çok konuşulan ülkelerin başında yine Türkiye’nin olduğu yönünde...