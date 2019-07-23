Habertürk’te Fatih Altaylı’nın ‘Teke Tek’ programındaydı Prof. Dr. Arsev Eraslan... Kimdir? Apollo 11 projesinde yazılımcı olarak çalışmış bilim insanı, babası da profesör... ‘Ay’a Tarihi Yolculuğun 50’nci Yılı’ başlıklı bir program... Altaylı, ‘Teke Tek bilim kuşağı’ yapıyor, çok da güzel oluyor. Apollo projesinde yer almasının hikayesini anlattı Prof. Eraslan... Altaylı, “Siz Amerikan vatandaşı olmadınız mı?” diye sordu.

“Olamadım, bakın bizi kandırıyorlar. Amerikan vatandaşlığı için yemin etmek lazım. Yemin der ki; senin annene bile sadakatin olmayacak. Amerika’dan başka, hiçbir devlete ve ülkeye sadakatin yoktur. Yegane Amerika’ya vardır. Ben, buna “Evet” diyemedim. Babam da diyememişti” şeklinde konuştu. Peki baba Eraslan ne yapmıştı?

İlk dizel motoru buldu

Prof. Dr. Necdet Eraslan da Atatürk tarafından Fransa’ya gönderildi. 1930 yılında, Paris’teki “Ulusal Havacılık Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1930-1937 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri’nin Eskişehir ve Kayseri uçak fabrikalarında uzman havacılık mühendisi olarak çalıştı. Hava Kuvvetleri tarafından ABD’den satın alınan uçak ve motorlarla ilgilenmek üzere, ABD’ye

gönderildi.

Eğitim görevlisi olarak kalması istense de, “Atatürk’ün ülkesinde yapmam gereken işler var” diyerek reddetti ve Türkiye’ye döndü. Türkiye’deki ilk dizel motoru icat etti. Türkiye’nin ilk uçak mühendisiydi. Ev ahalisi, “Milliyetçilik dedikleri başka ne olabilir?” dedi.

O, POPÜLER MÜZİĞİMİZİN DİVASI

Tele1 TV, Tülay German’ın, ‘Mecnunum Leylamı Gördüm’ 1962 kaydını çaldı. ‘Burçak Tarlası’, ‘Kızılcıklar Oldu Mu?’, ‘Hekimoğlu’ desem... German, Türk popüler müzik tarihinin tartışmasız en önemli ismidir. Dinlerken ev ahalisi, “Ne güzel bir ses” dedi. ‘Burçak Tarlası’, bizim popüler müziğin mihenk taşı olarak kabul edilir. Hem yorumu hem de düzenlemesiyle hâlâ ülkemizde aşılamadı bu parça... Belki dinlerken “Ne güzel bir ses, var mı albümü?” diye sormuş olabilirler. ‘Yunus’tan Nazım’a’ (Kalan Müzik) tavsiye olunur, nasıl caz söylediğini merak edenlere de ‘Sound of Love’ albümü... Dinledikten sonra, tüm zamanların popüler müzik tarihinin temel taşı olduğunu daha iyi anlayacaksınız.