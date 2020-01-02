Ekranda yılbaşı geceleri, var olan programları süsleyerek sunmak şeklinde geçiyor. ‘Çok Güzel Hareketeler 2’, ‘Güldür Güldür Show’, ‘O Ses Türkiye’, ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ ve ‘Yaparsın Aşkım’... Buna, ‘Montaj Eğlence’ diyorum.

Gecenin nostaljisi

Gecenin nostaljisi tartışmasız Yılmaz Erdoğan ile Demet Akbağ buluşmasıydı. Tarihten bir yaprak gibiydi. ‘O Ses Türkiye’, ünlü isimlere şarkı söyletti. Mesela Fırat Aydınus vardı.

Her hafta ‘ fırça’ yiyor Aydın Bey. Halbuki sahnede Sezen Aksu şarkısının ‘Duman’ halini söylerken, ne de kendi halinde, pek bir güleç yüzlüydü. Star TV baştan film ve diziyle “Ben bu işte yokum” dedi. Bakın yılbaşına özel oturup, dekor kurup, program kurgulayan hani ‘orcinal’ bir tek program vardı. Ama ekranda değil, internet ortamında!

Yeni bir yıl

YouTube’da, ‘Gazino ve sansürsüz TRT eğlenceleri’ sloganıyla, bir resmi geçit sundular. Bir zamanlar eğlence üzerine uzman yönetmenler vardı. Hani şöyle bir kalemde sayalım; Kahraman Afyonoğlu, Erşan Başbuğ, Mecit Beştepe, İsmail Umaç, Ahmet Çelenk ve Bahtiyar Sis... Say say bitmez. Özel TV kuşağının ender eğlence yapımcılarından Şafak Bakkalbaşıoğlu’nun yönetmenliğinde dört saatlik bir yayın izlettirildi. Assolist Emel Sayın’dı. Selami Şahin, Mustafa Topaloğlu ağır toplar. Mesela farklı işler yapan Boğaziçi Acapella, TrionStage grupları vardı... Bir tanesini görebiliyor muyuz ekranda? Böyle onlarca yüzlerce ekip var farklı işler yapan. TRT Müzik’te bir tanesi yer alıyor mu? Yine balonlardan bir demet korolar vardı. Yahu tamam, TSM ve THM onlardan soruluyor. Ama orada kaldılar işte... Reyhan Karaca, Mansur Ark ve Tayfun’la 90’lardan bir demet oldu. Özenli çekimiyle, yılbaşı eğlencesini yaşattılar. Bülent Şakrak ile Asuman Krause sundu. Bu iş çok farklı ve özel. Mehmet Ali Erbil ile Çiğdem Tunç aşılamadı ve biraz zor gibi!

AL BU BANTI, DÖNDÜR DÖNDÜR İZLE

KRT öyle bir müzik yelpazesi sundu ki... İnti İllimani, Joan Baez, Kardeş Türküler, Zeynep Bastık, Simon and Garfunkel, Santana, Ceylan Ertem,

Baba Zula ve daha fazlası... Bir de yeni yılda ‘İbiza Classic’ konseri sundular.

Bizim ev ahalisi, ‘Erik Dalı’yla 2020’ye girdi. ‘Gaydırı Guppak Cemile’ , ‘Selendi’nin Sarı Sarı Samanı’ ‘Gımıldanıver’den memleket havalarından üçlemeyle, havaları devam etti. Araya da yıllanmış ‘Disco-Fasıl’ sıkıştırdık. Bizim yılbaşı programı

çok daha neşeliydi!