Her bölüm Ali’ye yükleniyorlar. Hastanenin yönetim kurulu sadece onun için toplanıyor! Her bölüm şaşırıyor, üzülüyor ve sonra, “Aslan Ali sen neymişsin!” diye sırtı sıvazlanıyor. Kendisi otistik savant... Bir alanda deha durumu... Ali’nin bu uçlarda dolaşan haliyle, ‘normal hastane’ halinin çelişmesi doğal. Sürekli, ‘Ama Ali böyle olmaz, biz seninle çalışamıyacağız’ mesajının finalde, “Ali sen haklıymışsın”a dönmesi böyle bir hastalığı olan bireyde nasıl bir tepki yaratır? Bu dizi tamam da, her bölümdeki gidiş gelişler,ev ahalisinde, “Yazık çocuğa” dedirtiyor. Yok mu bunun orta yolu?

BİZİM CHEF YARIŞMASI NEDEN UZUN?

‘MasterChef’in, 24 Kitchen kanalında yeni sezon bölümleri yayınlanmaya başlamış. Bizim küçük baldız kaçırmıyor. Bir bölümünü ev ahalisiyle izledik. 45 dakikada iş bitiyor. Yemeği, dedikodusu, heyecanı, gözyaşı vs... Ne varsa, bu sürede veriliyor. Yarışmacılar harbi amatör. Bu programı daha kıymetli kılıyor.

Bize gelince, kelimenin tam anlamıyla sünüyor. Jürimiz sempatik, sevdik, alıştık tamam. Bu sezon yarışmacılarla ilgili ev ahalisi, “En kalitelileri” diyor. Ama bizde işi öyle kolay bitirmek mümkün değil. Dizilerdeki gibi iki saat ‘Chef’ yarışması. Yemek hamleleri bitmiyor. Jürinin karar sahnesi bile bizim yerli yapımların bakışmaları gibi... Biraz aşk ve nefret! Format bu, zamanı nasıl dolduracak? Dedikoduyla... Tüm bölümü seyretmem mümkün değil. Aradan dalıyorum, bir müddet izliyorum yetiyor. Ha bir de tabii bizde aşçı bol!. Dükkanı olan da var. Bir yerde reklamı olur. Mesela bu bana pek hoş gelmiyor.

KAPATTIK TELEVİZYONU!

Real Madrid-Galatasaray karşılaşması... Genç ev ahalisinin felsefe sınavı vardı. “Tekrar yapalım” dediler. Maça yarım saat vardı. “Bitiririz” dedi. Bitmedi, biz devam ettik. O sırada maç başlamıştı. Neyse ilk dakikalar öyle geçer diye “Devam” dedik. Öyle geçmedi, tekrar dersimiz bitmişti. Galatasaray da... Dakika dört birinci gol, dakika yedi, yine gol... Maça döndük hani takım kendine gelir diye. Tak bir tane daha... Sonra? İzlemedik. Galatasaray’a ‘rönesans’ lazım. Her şeye sıfırdan başlayarak...

Yönetim, takım ve teknik heyet, hepsi...