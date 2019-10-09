Özel televizyon tarihine geçecek bir yarışma sonucu yaşadık. ‘Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödülü Arda kardeşimiz aldı. Son soruya kadar, geçtiğimiz sezon Arda Ayten kiminle muhatap oldu? Murat Yıldırım’la... Peki son soru da bant çekim, Yıldırım’la tamamlansaydı, daha şık olmaz mıydı? Yönetime sordum, “Maalesef kendi ayrılmak istedi. Kenan İmirzalıoğlu’nun şansı” yanıtını aldım. Hani bu kadar uğraş, didin yarışmacı kadar sunucunun da hayali bu anı yaşamaktır. Acaba Yıldırım istemedi mi?

RTÜK ÇALIŞANI YARIŞMAYA KATILINCA!

Baştan söyleyeyim hiçbir şekilde karşı değilim, bir RTÜK çalışanının müzik yarışmasına katılmasına... ‘O Ses Türkiye’de Fethi Ahmet Fırat kardeşimiz, yarışmacı olarak yer aldı. Profesyonel olarak müzikle uğraşıyor, albüm yapmış, fantezi tarzı ‘Duyanlara Duymayanlara’ adlı Cengiz Kurtoğlu şarkısını söyledi. Buraya kadar zaten problem yok. Sorun, muhabbet kısmında... Samimiyet çok... “İki hafta önce Dolmabahçe’de toplantı vardı, orada da konuştuk, (Acun’u kastediyor) bu arada sayın başkan çok teşvik etti, sağ olsun.” “RTÜK üyesi değilim, orada çalışıyorum iki yıl sonra inşallah,

nasip olursa!”

TRUMP DOST MU, DÜŞMAN MI?

CNN TÜRK’te tartışma programının alt yazısı böyleydi; ‘Trump dost mu, düşman mı?’ Tavan yaptı yine konuşmasıyla...

Öyle böyle değil sözleri... Dost ya da düşman, iki uç durumlar... “Stratejik ortak” diye hitap ediyoruz mesela.

O da garip... Çıkar durumudur. Güçlü olursun bilirsin, buna gerek kalmaz.