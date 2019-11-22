‘Kuruluş Osman’ başladı. Ev ahalisinin ilk tepkisi, “Herkes birbirine akıl veriyor. Senaryo neden böyle yazılmış?” oldu. Hemen şunu belirteyim, Osmanlı gibi tarihin gidişatını değiştirmiş bir imparatorluğun hikayesi ve hikayelerinin dizisi çekilecektir, çekilmelidir. Bakın şöyle bir ‘Büyük Britanya Krallığı’ dizilerini sıralayalım; ‘Hollow Crown’, ‘The White Queen’, ‘Wolf Hall’, ‘Victoria’, ‘The White Princess’ , ‘The Crown’ ve ‘Britannia’ var mesela imparatorluğun nerede ve nasıl doğduğunun hikayesini anlatan... Hatta şöyle bir yorumda yapılıyor bu 2000’li yıllarda patlayan ‘kraliçe’ dizileriyle ilgili; “İngiliz toplumuna kendisini hâlâ Victoria döneminde yaşıyormuş hissi veriliyor”... Yani ‘tarihi anlatan diziler’ bir yandan o toplumun geçmişi bir yandan da ‘rüya’sı olarak devam ettiriliyor. Bizde de böyle, ‘Payitaht Abdülhamid’ bunun en çarpıcı örneğidir. ‘Kuruluş Osman’la bir adım daha atılmıştır. Büyük prodüksiyonlardır. Çekimi, oyunculuğu, çevre düzeni ve sahneleri büyük emek gerektiren, yorucu bir çalışma sonucudur. ‘Kuruluş Osman’ başladı. Ev ahalisinin ilk tepkisi, “Herkes birbirine akıl veriyor. Senaryo neden böyle yazılmış?” oldu. Hemen şunu belirteyim, Osmanlı gibi tarihin gidişatını değiştirmiş bir imparatorluğun hikayesi ve hikayelerinin dizisi çekilecektir, çekilmelidir. Bakın şöyle bir ‘Büyük Britanya Krallığı’ dizilerini sıralayalım; ‘Hollow Crown’, ‘The White Queen’, ‘Wolf Hall’, ‘Victoria’, ‘The White Princess’ , ‘The Crown’ ve ‘Britannia’ var mesela imparatorluğun nerede ve nasıl doğduğunun hikayesini anlatan... Hatta şöyle bir yorumda yapılıyor bu 2000’li yıllarda patlayan ‘kraliçe’ dizileriyle ilgili; “İngiliz toplumuna kendisini hâlâ Victoria döneminde yaşıyormuş hissi veriliyor”... Yani ‘tarihi anlatan diziler’ bir yandan o toplumun geçmişi bir yandan da ‘rüya’sı olarak devam ettiriliyor. Bizde de böyle, ‘Payitaht Abdülhamid’ bunun en çarpıcı örneğidir. ‘Kuruluş Osman’la bir adım daha atılmıştır. Büyük prodüksiyonlardır. Çekimi, oyunculuğu, çevre düzeni ve sahneleri büyük emek gerektiren, yorucu bir çalışma sonucudur. Aksiyonlar tamam ama...Ev ahalisi ‘aksiyon sahneleri’ni genel olarak beğendi. Türk dizilerinin en büyük handikapı. Ama yer yer Cüneyt Arkın’ın ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu da hatırlatmadı değil. Dövüşe yatkın olmak her oyuncunun harcı değil. O ayrı bir yetenek. Ve hâlâ Arkın aşılabilmiş değil. Asıl meseleye geliyoruz; senaryo... Sonuçta ‘tarafsız’ bir anlatım aramak, tarih dizilerinde mümkün değil. Ama olabildiğince ‘zarif’ anlatabilmek, mümkün.

Senaryoları kimler yazmış?

ITV ve PBS ortak yapımı ‘Victoria’ dizisinin senaryosunu Daisy Goodwin yazmış. Bizde ‘Düşes’ adıyla yayınlanan roman. Goodwin aynı zamanda televizyon yapımcısı. İtalyan Medici Ailesi’ni anlatan ‘Medici Masters of Florence’ mesela ‘X Files’ dizisinin senaryosunu yazan Frank Spotnitz kaleme almış. Şu an Netflix’in flaş dizilerinden biri ‘The Crown’un yazarı Peter Morgan... ‘The Jury’, ‘The Deal’, ‘Frost/Nixon’, ‘The Queen’, ‘İskoçya’nın Son Kralı’ ve daha fazlası olan bir isim. ‘The Crown’ için ‘21’inci yüzyılın en donanımlı propagandası’ deniyor. Bu dizilerin senaryoları ‘çok fazla tecrübeli ve donanımlı isimler’den çıkıyor. Propaganda, taraflı bakış o ayrı. Morgan mesela Britanya İmparatorluk Nişanı sahibi! ‘Kuruluş Osman’a gelirsek, senaryo bu büyük işi ‘taraflı da olsa, incelikli’ sunabilecek mi?