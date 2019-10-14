Bu sektörün çok tecrübeli isimlerinden biriyle sohbet ediyorduk. Savaş muhabirleri konu. “Sana bir isim vereceğim. Rakip kanalın muhabiri... Hani bir söz vardır, ‘Gazeteci olunmaz, doğulur’ diye. İşte tam da bu sözün karşılığı kendisi. Fulya Öztürk. Haberi anlatırken yaşıyor, bu çok özel bir durumdur. Basit ve anlaşılır anlatıyor. CNN TÜRK’ün deprem zamanındaki anlatımıyla dikkatimi çekmişti. Meslektaşım da hani, nasıl diyeyim, tam da ‘Hangi muhabir iyi’ işlerine karar veren bir konumda. Peki ne zaman dikkat çekmiş? Antalya’daki hortum felaketi haberlerinde...” dedi.

İZ TV’YE NE OLDU?

Ev ahalisiyle geçenlerde Digiturk içinde dolaşırken yolumuz İz TV’ye düştü. Doğrusunu söyleyeyim, uzun zamandır uğramıyorduk. Hani “Hep orada var nasıl olsa” dediğim dostum Coşkun Aral ve arkadaşlarının kanalı. Görseli ve müziğiyle çok özenli işlerin yer aldığı, özel girişim tek ‘uluslararası çapta’ belgesel kanalı. Baktım eski belgeseller yayında... Merak ettim, dostum Aral’ı aradım. Bu arada belirteyim, uzun bir süre ‘Haberci’ belgesellerinin müziklerini de yapmıştım. Gittiği ülkelerin o ilginç hikayelerini karınca kararınca melodilerle süslemiştim. Çok ama çok güzel günlerdi. Coşkun dertliydi. Platformun TMSFY’e devredilmesiyle başlayan sıkıntılı bir dönem sonrasında Katarlılar’a satılması ‘son nokta’ olmuş.

Benim gördüğüm, zaten son alıcısı Digiturk’ü ‘Benim için maçlar önemli’ yaklaşımı içinde. Hele belgesel hayli uzaklarında... Durum böyle olunca İz TV markası, sadece eski işleri ayakta durmaya çalışan bir konumda. Sordum kendime, şimdi ilgi alanı belgesel olmayan bir platform sahibinin elinde böyle değerli ve uluslararası ödüllere sahip bir kanal ne olabilir?

Coşkun Aral ne yapıyor?

Dört yıldır her zaman yaptığı gibi gezmeyi ve gezdiği yerleri görüntülemeyi sürdürüyor... Şu sıralar büyük bir proje uğraşında. Taş devrinden bu yana Anadolu’nun üç tahılının izinde; nohut, mercimek ve bezelye. Anavatanı bu topraklar olan üç tahılın tarih yolculuğu... Final pazardaki fiyatlarıyla olur! Bir de ‘Haberci’ eski bölümlerini yayınlıyor. Yenilik; tekrar o çektiği ülke ve yerleri gezip son hallerini görüntülemek. Tüm bunlar YouTube’daki ‘Coşkun Aral Anlatıyor’ kanalında. Dört ortaklı, kiminin elinde ne varsa satıp kurulan, bir zamanlar 57 kişinin ekmek yediği ‘İz TV ne olacak?’ sorusu hep aklımda şimdi...