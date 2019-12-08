PEKİ YA REYTING

Zuhal Topal’ın sunduğu ‘Zuhal Topal ile Sofrada’nın ‘Yemekteyiz’ programının kopyası olduğu ortaya çıkmış. Acun Ilıcalı da, “Sonuna kadar gideceğim, tonla para verdik, format satın aldık” diyor.İşin reyting tarafı var. Sorun da biraz orada yatıyor!

DIGITURK, DİZİDEN VAZ MI GEÇTİ?

‘Tersi olsa, haber olurdu’ lafına uygun bir durum. Digitürk, yerli dizi işine girmeye karar vermişti. Ay Yapım’la bir anlaşma yaptı ve açıklandı, dizimizin adı ‘Babil’ diye... Sonra? “Olmuyor, vazgeçtik” dediler. “Her iki kuruluş açısından da, yayın takvimiyle ilgili değişen zamanlamaların taraflara uymaması sebebiyle, yapılan anlaşmayı maalesef karşılıklı olarak sona erdirmiş bulunmaktayız” diye açıkldılar. Yani, bir neden bulalım cümlesi. Digitürk’ün bu dizi işine girmesi zor. Dijital platformun her şeyi futbol, nokta. Öteki işler biraz ‘olması gerektiği’ için! Yani bu vazgeçme, hiç sürpriz olmadı.

YENİ İKİLİ: ALTAYLI&SARIOĞLU

Geçtiğimiz temmuz ayında Fatih Altaylı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un ‘canlı yayındaki yardım’ kampanyasını “Dilencilik” diye eleştirmişti. Hande Sarıoğlu da, “Gayet başarılı bir kampanya” diyerek, karşı görüş bildirmişti. Altaylı, “Artık konuşmayacağım, ne söylesem car car fırça yiyorum” demişti. Gel zaman git zaman ikili yine karşı karşıya geldi. Konu Trabzon-Galatasaray maçında Ömer’in Pereira’ya hareketiyle ilgiliydi. Yüzüne doğru yaptığı hareket, kırmızı kart olabilir miydi? Tam bu sırada Sarıoğlu, “Aynı durum Emre Belözoğlu’nun başına gelseydi ne konuşurduk?” diye sormaz mı... Altaylı mesajı almıştı! Bu sefer stüdyoyu terk etti. Sarıoğlu, gayet sakin konuşuyor sonra... “Fatih Bey kızmayın” oluyor. Altaylı da küplere binip ya küsüyor ya da stüdyoyu terk ediyor. Bakalım bu dizi, nasıl devam edecek?