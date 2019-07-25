PEMBE DİZİLERDE TÜRK BREZİLYA REKABETİ

Biz ne kadar ‘dizi’ diye söylesek de Türk yapımlarının dünya pazarındaki karşılığı ‘telenovela’... Yani ‘pembe dizi’ ya da ‘sabun köpüğü’... Biz bu kategorideyiz. Küçümsemek için söylemiyorum. Yıllarca ‘Yalan Rüzgarı’nı seyrettik, dünyada ‘Brezilya dizisi’ tekelini kıran ülke olduk. Bu hiç de yabana atılacak bir durum değil. Tabii ki ‘dramalar’da iddialı olmak güzel. Ama sanırım bunu kabul ettirmek için, daha zamana ihtiyaç var. Bu ‘telenovela’ işinde ne kadar çetin ceviz olduğumuz İspanya’da ortaya çıktı.







Türk tekelini kıracak mı?

İspanya’da Divinty TV, var kadınlara yönelik bir kanal ve dizi yayınlıyor. Şimdi bir Brezilya dizisini yayına soktu ‘Totalmente Diva’... Brezilya’da 35 milyon kişi izlemiş yayınlandığı tarihten bu yana... 100’e yakın ülkeye de satılmış. İspanya dizi sektörüyle ilgili haber ve yorum yayınlayan Formula TV internet sitesi diziyle ilgili şöyle yazmış: “Haziran ortasında Divinity yeni bir dizi yayınlamaya başlıyor ‘Totalmente Diva’ Brezilya dizisi... ‘Kuzey Güney’ ve ‘Kara Sevda’ gibi Türk dizilerinin hakimiyetinde ateş çemberine girdi.” Yorum, ‘telenovela’da durumun ne olduğunu özetliyor. Bir ayrıntı daha var. Emmy Ödülleri’nde yaşanan bir tekel kırma olayı. 2017 yılında ‘Kara Sevda’ ve söz konusu Brezilya dizisi ödüle adaydı. ‘Kara Sevda’ ‘En İyi Telenovela’ ödülünü aldı. Yorumda ‘Emmy Ödüllerinde 10 yıldır ‘telenovela’ dalında altı yıl Brezilya dizilerinin hakimiyeti olduğunu ‘Kara Sevda’nın bunu kırdığı belirtiliyor.

Bu rekabet nereye kadar?

Latin piyasasına girmek, ‘Brezilya dizisi’ ezberini yıkmak oldu. Bu doğru... Ama bazı ‘dikkat sinyalleri’ geliyor. Bizim piyasanın önemli yapımcılarnıdan biriyle konuştum. “Hikayelerimiz kendini tekrar ediyor. Bu kadar uzun dizilerin yazılması sonucu senaristler doldur boşalt yapmaya başladı. Teknik olarak oyunculuk olarak hâlâ çok iyiyiz. Ama unutmayın, özellikle Brezilya kendi öz eleştirisini yaptı ve eski hatalarından vazgeçtiği yeni dizileriyle geliyor” dedi. Bu arada başka ‘pazarlarda’ öne çıkmaya başladı bu ‘telenovela’ işinde... Mesela Nijerya geliyor; Nollywood ile dünyanın üçüncü büyük sinema endüstrisi durumunda. Dizi işlerine de giriyor.