İngiltere Premier Lig, hem en kıymetli hem de en ilgi gören ve ülkemizde de epey takipçisi bulunan bir lig... Statları, çekimleri ve oynanan futbol, tabii ki görsel olarak bu ligi ilk sıraya çıkarıyor. Aralık başı, maç saatlerine alışmış olan izleyici, şaşkınlık içindeydi. Başlama saati 22.30 ila 23.15 arasında değişiyordu. Biz, öğleden sonra başlayan hafta sonu keyfi bu maçların, hafta içinde gecenin bir saatinde yayınlanmasına pek anlam veremedik. Baktık gazetelerde ‘Artık futbolda yeni yayın dönemi’ diye haberler... Yeni dönem dedikleri, bu maçların değişen saatleri... Peki niye böyle oldu?

100 milyon euro...

Paralı dijital platform devrinin en iddialı olanlardan biri de Amazon... Dizi ve film yetmedi, abone toplamak için futbol yayınına da el attı. 3 Aralık ve 27 Aralık tarihlerinde oynanacak 10 İngiltere Premier Lig karşılaşmasının yayın haklarını aldı.

100 milyon euro ödemişler. Peki durum nedir? El Pais gazetesindeki habere göre, mesela 2007 yılından beri varlığını sürdüren

Amazon, maç yayınlarıyla abone rekorunu kırmış İngiltere’de... Özellikle 11 yaş grubu bayağı ilgi göstermiş! Şimdi tabii bu maçlar ABD’den de izleniyor. Karşılaşmalar ‘saat farkını’ bu kıtada izlemek isteyenlerin uyumadığı bir saat dilimine denk getirilmiş. İngiltere’de 19.30’da başladı. Bizim meşhur ‘inatla saat farkı’yla ülke izleyicisinin bu maçları izleyebilmesi için 22.30 ile 23.15 saatlerini beklemeleri gerekti. 16 Aralık’ta Crystal Palace-Bringhton ve 27 Aralık’ta W.Hampton-M.City iki maç var. Onlar da saat 23.00’te başlayacak, şimdiden söyleyeyim.

Daha fazla maç olabilir

Benim gördüğüm Amazon’un keyfi yerinde... Yani önümüzdeki sezon daha fazla maç yayını alabilirler. Bu durumda biz

öğleden sonra maç keyfini rafa kaldırabiliriz. Peki bunun abone etkisi olur mu?

Ee ilgi azalması olur. Şimdi hafta içi gecenin bir yarısı oturup da çok fazla meraklı olanlar dışında bu müsabakalar pek öyle kolay

izlenmez. Şimdi Avrupa ligi için de aynı durum söz konusu...

Almanya ligini de aldı

Amazon dedim ya bu işten çok hoşlandı, para da var. 2021/2022 sezonu 16 maç yayını için Almanya Bundesliga ile anlaşma yapmışlar. Muhtemel o maçların da saati değişecek. Paranın gözü kör olsun!