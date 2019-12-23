Habertürk’te haberi gördüm: ‘Beyoğlu’nda şarkı söylemek isteyenler lisansa tabi tutulacak.’ Bizim Karşıyaka Çarşı’da rastlıyorum, üç çocuk önlerinde plastik bidonlar, takata tukata vuruyorlar ya da eline melodika tutuşturulmuş ülkemizde misafir bir küçük (!) garip sesler çıkarıyor... Sahneye ve sokağa çıkan da iyi müzik yapacak, nokta! Sokağın farkı daha renkli, daha çeşitli müziklerin ticari kaygıdan uzak sunulması. Kemeraltı’nda mesela ‘Mahalleden Arkadaşlar’ vardır, hani profesyonel olsalar bozulurlar, o kadar yakışıyorlar sokağa. Şimdi Beyoğlu’nda bu işi ‘zapt-ı rapt’ altına alacaklar özetle.

TRT denetlemesi gibi mi?

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bir dağınıklık var. Kimi çalar gibi yapıyor, teybi açmış çalıyor. Kimisinin notadan haberi yok” diyor. Sokakta çalmak isteyenler belediyeye gidecek, başvuru yapacak. Değişik kıyafetli olanı var mesela, kapıdan içeri girince artık bilemem! Girişi aştık, başvuruyu yaptık. Bir video çekecekler, İTÜ, Mimar Sinan, Haliç Üniversiteleri hocalarından oluşan bir jüri tarafından dinlenecek. ‘Bu çalsın, bu çalmasın’ diye tespit edilecekler. Neye göre belirleyecekler? Burası soru işareti.

Anahtar sol olunca!

Sonra 16 adet durak belirlenmiş, bunların altında çalmaya başlayacak ‘lisanslı sokak müzisyenleri’! Müzik duraklarıyla ilgili başkanın yorumu şöyle: ‘Üzerinde Beyoğlu Müzik yazan müzik işareti notanın olduğu solfej.

O durağın altında bir kemancı olacak, bir gitar çalan...’ Sol anahtarı var durağın tepesinde, başkan onu kastediyor! Başkana göre her durağın altında biri tıngırdadır durumda olacak. Birden fazla olursa ne olacak? Böyle çalgılı çengili olanlar var? Fazla yayılma olmayacak, durağın altına tüneyebilecek sayıda sokak müzisyeni yer alacak anlaşılan! İyi ve keyifli müzik evet ama işin içine ‘jüri’ girince sonucun ne olacağı yönünde soru işaretleri geliyor aklıma. Ev ahalisi ‘Bu kadar denetlemeden geçene maaş bağlasınlar bari’ diye bir öneri getirdi!