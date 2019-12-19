Yabancı dizileri uyarlama konusu bizde uzmanlık haline geldi. Bu iş çok tartışılıyor. “Uyarlanmıyor, rezil ediliyor” diyenler de, “Ne var canım, işte yapmışlar” diye söylenenler de mevcut... İki görüş özeti... Kore, “Türkiye sayesinde bizim diziler tanındı” yorumunu yapıyor. ‘Aslından daha çok satan uyarlamalar’ da var. ‘Umutsuz Ev Kadınları’nın orijinali ‘Desperate Housewives’, özellikle bizim yerli dizileri alan pazarlarda çok daha fazla ilgi gördü. Bir yapımın daha ‘uyarlama’ hali Kanal D’de başladı; ‘Hekimoğlu’, orijinali ‘Dr. House’...

Kadro ‘oyuncu’

Dizi sektöründe, ‘Tıklaması çok’, bir de ‘oyuncu olanlar’ listesi var. ‘Hekimoğlu’, kadrosu oyuncu olan listeden seçilmiş; Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve daha fazlası... Senaryo, Banu Kiremitçi’den soruluyor. ‘Bizim Hikaye’, ‘Gülümse Yeter’, ‘Kızım’ ve ‘İlişki Durumu: Evli’ gibi uyarlama dizilerin senaristi... Yani hayli tecrübeli bir isim. Ortaya çıkan ilk bölüm, ‘aslına takılmadan’ kendisi gibi izlendiğinde eli yüzü düzgün bir iş. Ev ahalisi, ortasından başladı, “Tekrarını izleyelim” diye uykudan feragat etti. “Dizinin ateistliğini de alır mı?”, “Seksist esprileri var, hadi bakalım yapabilecekler mi?”, “Politikacılarla dalga geçiyor, yapabilecekler mi?” gibi “Hadi bakalım yapın, görelim” eleştirileri hemen geldi. Orijinali var, izlersin tatmin olursun. Bizde ‘örf ve adetler’ hikayesinden bu kadarı oluyor! Zaman değişir ve daha ‘Özgür ifadelerin’ yer aldığı diziler yapılır. Ben de kendi yapımımız olsun, zeka düzeyi yüksek ve özgür olsun diyenlerdenim.

‘Hekimoğlu’, bir nebze bu özelliklerin bir bölümünü yerine getiriyor. Bizim ‘çoğunluk zevkine uygun’ projeler arasında ne yapar mesela? Konusu ‘doktor’ olan rakibi var o da uyarlama, bir kıyaslama mutlaka yapılacak. Oyuncu ekibi, yerli dizileri izleyen kitlenin ‘popüler’ listesinde değil. Daha ‘entel’ kaçıyor. Ama bir gerçek var ki, ’Hekimoğlu’, hiç fena bir dizi değil.