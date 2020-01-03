Geçtiğimiz 28 Aralık gecesi TRT 1’de Pelin Çift’in konuğu Prof. Şeref Ateş, konu ‘Dünyada Türk İzleri’... Saat 01.26 gibi stüdyodaki ışıklar söndü, romantik bir ortam oldu. “Aaa ışıklar gitti”dedi Çift. Kumanda odası, “Devam edin” diyor. “Devam edeceğiz de...” diyerek, durum toparlaması yapıyordu sunucu. O sırada birden müzik girdi. ‘Gündem Ötesi’nin jeneriği... Sonra 01.27 gibi ‘Aileler Yarışıyor’ başladı. Üç dakika kadar sürdü. Sonra stüdyoya tekrar döndük. “Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Bir küçük teknik aksaklık oldu. Bazı seyircilerimiz ne kadar programa sadık ki, ‘Ne oldu program devam etmeyecek mi?’ mesajları yollamışlar” dedi. 01.30 gibi kaldığı yerden başlayan program, 01.41 gibi bitti. Sonra?

Ee ‘Aileler Yarışıyor’ vardı, o kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Ne yapılmalıydı?

Durumu, canlı yayınlara yıllarını vermiş, kısa bir süre öncesine kadar kurumda çalışan önemli bir isme sordum. “Canlı yayınlarda yayın devamlılık stüdyosunda, ana kumandada bu durumlar için dolgu fragman bandı hazır bulunur. Kriz aşılana kadar, bunlar yayınlanır. Oysa burada bir programın tekrarı yayına girdi. Bu hiç olağan değil” dedi. Ulus’taki stüdyoda çekilen bu yapım, son depremden sonra kiralık bir stüdyoya taşınmış. “Ama bu bir gerekçe olamaz, TRT için bu bir gerekçe olmamalı” diyordu tecrübeli yönetmen.

Haberler yayınlanmamıştı!

Kısa bir zaman önce TRT Ana Haber Bülteni ‘sesin yayına verilememesi’ nedeniyle yayınlanamamıştı. ‘Ses masasında planlanan oturum ayarlarıyla ilgili sorumluluk, devamlılık, koordinasyon ve bilgi eksikliği’... Nedenlerini böyle sıraladı kendisi. “Ses masasının ve yayın testini zamanında ve yetkin bir şekilde yaparsanız böyle bir durumla karşılaşılmaz” diye devam etti. Peki bunlar tesadüf mü?

Kalifiye eleman eksikliği

Özetle, yönetmen durumu böyle tanımladı. 2018 yılında çok sayıda emeklilik yaşandığını, gidenler arasında ağırlıklı olarak yönetmen, yapımcı ve yayında çalışan diğer teknik personel olduğunu da söyledi kurum eski çalışanı...