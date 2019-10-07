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07.10.2019 - 08:36 |

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evleniyor

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl 9 aylık evliliğin ardından 6 Eylül’de boşanmıştı...

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evleniyor

Sinan Akçıl 24 Eylül’de “Milad” notuyla bir paylaşım yaparak barıştıklarının mesajını verdi.

'En değerli varlığım Burcu'
Bu konudaki soruyu da şöyle yanıtladı:

“Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım. Hayattaki en değerli varlığım Burcu.”

İkinci kez 'evet' cevabını aldı
Bir inat uğruna boşandıklarını, birbirlerini sevdiklerini söyleyen çift Fransa’nın başkenti Paris’te el ele görüldü. Burcu Kıratlı’ya ikinci kez evlilik teklif eden Sinan Akçıl “Evet” cevabını aldı. (Posta)

 

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