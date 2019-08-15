Sinan Akçıl'dan karısının bikinili paylaşımına flaş yorum!

Geçtiğimiz ocak ayında dünya evine giren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı mart ayında evlerini ayırmıştı. Ayrılacakları konusunda birçok haber çıkan çift boşanma sürecinde yeniden karar değiştirmiş ve barışmıştı.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evliliklerine mutlu bir şekilde devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyorlar. Son olarak Kıratlı yaptığı bikinili bir paylaşıma eşi Akçıl'dan yorum geldi.









