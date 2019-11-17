Sinan Çetin'den şok itiraf: Bazı bölümleri çöpe attım

Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı ve hala konuşulan komedi dizisiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Sinan Çetin, Gazanfer Özcan’ın 2009’daki ölümünden sonra dizinin reytinglerinin düştüğünü söylerken, "Hiç yayınlanmamış bölümler var. Hümeyra ile Ata Demirer’in olmadığı bölümleri çöpe attım" dedi.

Ata Demirer 2006’da Hümeyra ile kavga edip ‘Avrupa Yakası’ndan ayrılmıştı. Hümeyra 2008’de kadrodan ayrılınca diziye yeniden dönmüştü.