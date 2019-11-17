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17.11.2019 - 14:03 |

Sinan Çetin'den şok itiraf: Bazı bölümleri çöpe attım

Yönetmen Sinan Çetin, Hülya Koçyiğit’in TRT 2’deki ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk oldu. Çetin; yapımcısı olduğu, 2004-2009 yılları arasında ekranlarda fırtına gibi esen 'Avrupa Yakası' dizisiyle ilgili itirafıyla çok şaşırttı.

Sinan Çetin'den şok itiraf: Bazı bölümleri çöpe attım

 Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı ve hala konuşulan komedi dizisiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Sinan Çetin, Gazanfer Özcan’ın 2009’daki ölümünden sonra dizinin reytinglerinin düştüğünü söylerken, "Hiç yayınlanmamış bölümler var. Hümeyra ile Ata Demirer’in olmadığı bölümleri çöpe attım" dedi.

Ata Demirer 2006’da Hümeyra ile kavga edip ‘Avrupa Yakası’ndan ayrılmıştı. Hümeyra 2008’de kadrodan ayrılınca diziye yeniden dönmüştü.

17 Kasım 2019 Magazin Bülteni17 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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