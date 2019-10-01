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01.10.2019 - 10:07 |

Sinem Kobal makyajsız fotoğrafını paylaştı

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğraflarını paylaştı. Kobal, daha sonra bu paylaşımını sayfasından kaldırarak dikkat çekti.

Sinem Kobal makyajsız fotoğrafını paylaştı

Doğal hallerini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, fotoğraflara "sade" notunu düştü. Kobal'ın makyajsız pozları binlerce beğeni aldı.

HEMEN KALDIRDI
Ancak Sinem Kobal, kısa süre içinde paylaştığı makyajsız pozlarını sayfasından kaldırdı. Ünlü oyuncunun bu hamlesi kafaları karıştırdı.

Sinem Kobal makyajsız fotoğrafını paylaştı


Bengü: Bir saniye, süt sağacağımAğustos 2019'da Zeynep adını verdiği bir kız bebek dünyaya getiren şarkıcı Bengü, geçtiğimiz günlerde sahneye çıkmadan önce yaşadığı anları konu alan bir video paylaştı.
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