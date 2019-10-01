01.10.2019 - 10:07 |
Sinem Kobal makyajsız fotoğrafını paylaştı
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğraflarını paylaştı. Kobal, daha sonra bu paylaşımını sayfasından kaldırarak dikkat çekti.
Doğal hallerini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, fotoğraflara "sade" notunu düştü. Kobal'ın makyajsız pozları binlerce beğeni aldı.
HEMEN KALDIRDI
Ancak Sinem Kobal, kısa süre içinde paylaştığı makyajsız pozlarını sayfasından kaldırdı. Ünlü oyuncunun bu hamlesi kafaları karıştırdı.