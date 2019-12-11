11.12.2019 - 17:31 | | EMRAH AKÇAAY
Sinem Kobal: Şu an dinleniyorum
Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun, Feridun Düzağaç ve Gizem Soysaldı'nın rol aldığı ‘Güzelliğin Portresi’ filminin özel gösterimi önceki akşam ING Cinecity Etiler Sinemasın’nda gerçekleşti. Oyuncu Sinem Kobal, özel gösterimde arkadaşı Burçin Terzioğlu'nu yalnız bırakmadı.
Eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun ‘Kim Milyoner Olmak İster’ programının çekimlerinde olmasından dolayı özel gösterime yalnız katıldığı söyleyen Sinem Kobal, muhabirlerin, “Ekranları özlediniz mi? Yeni proje var mı?” sorusuna, “Şu an dinleniyorum” cevabını verdi.