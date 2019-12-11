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11.12.2019 - 17:31 | | EMRAH AKÇAAY

Sinem Kobal: Şu an dinleniyorum

Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun, Feridun Düzağaç ve Gizem Soysaldı'nın rol aldığı ‘Güzelliğin Portresi’ filminin özel gösterimi önceki akşam ING Cinecity Etiler Sinemasın’nda gerçekleşti. Oyuncu Sinem Kobal, özel gösterimde arkadaşı Burçin Terzioğlu'nu yalnız bırakmadı.

Sinem Kobal: Şu an dinleniyorum

Eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun ‘Kim Milyoner Olmak İster’ programının çekimlerinde olmasından dolayı özel gösterime yalnız katıldığı söyleyen Sinem Kobal, muhabirlerin, “Ekranları özlediniz mi? Yeni proje var mı?” sorusuna, “Şu an dinleniyorum” cevabını verdi. 

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Cadde Yazarları

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