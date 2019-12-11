Sinem Kobal: Şu an dinleniyorum

Eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun ‘Kim Milyoner Olmak İster’ programının çekimlerinde olmasından dolayı özel gösterime yalnız katıldığı söyleyen Sinem Kobal, muhabirlerin, “Ekranları özlediniz mi? Yeni proje var mı?” sorusuna, “Şu an dinleniyorum” cevabını verdi.