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16.08.2019 - 13:14

Sinema filmi için iddialı konuştu

Geçtiğimiz aylarda final yapan 'Söz' dizisinin başarılı oyuncularından Eren Vurdem, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Sinema filmi için iddialı konuştu

Kısa süreli uğradığı AVM’de sipariş verdiği ürünleri alıp kendi aracıyla AVM’den ayrılan Eren Vurdem, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

Vurdem, “Bu yaz rol aldığım sinema filmi 'Anlaşılan Türkler Geliyor'un çekimleri hala devam ediyor. Çok ince, ayrıntılı çalışıyoruz, bir sahneyi bir günde çektiğimiz oluyor. Film için ata binme ve kılıç kullanma eğitimi de aldım. Yapımcımız 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin yapımcısı, çok kaliteli bir ekiple çalışıyoruz umarım izleyici memnun kalır” açıklamasında bulundu.

16 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
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