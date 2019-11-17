Sinema tarihine geçti

Joaquin Phoenix’in başrolde yer aldığı ‘Joker’, rekor kırmaya devam ediyor. 18 yaş sınırı olan filmler arasında 1 milyar dolar’lık hasılat elde eden ilk yapım

olarak sinema tarihine geçen proje, 2019 içinde ‘milyar dolar’ sınırını aşan yedinci film oldu. Aynı zamanda ‘Aquaman’, ‘The Dark Knight’ ve ‘The Dark Knight Rises’tan sonra “milyar dolar külübü”ne giriş yapan dördüncü Warner Bros. yapımı oldu. 62.5 milyon dolar’lık bütçeyle çekilen ‘Joker’, tüm zamanların en kârlı yapımlarından biri haline geldi.