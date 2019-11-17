MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriSinemanın kalbi Hollywood’da attı
17.11.2019 - 07:50 |

Sinemanın kalbi Hollywood’da attı

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği iş birliğinde Hollywood Türk Filmleri Festivali’nin ikincisi, 13-15 Kasım tarihleri arasında Los Angeles’ta gerçekleşti.

Sinemanın kalbi Hollywood’da attı

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği iş birliğinde Hollywood Türk Filmleri Festivali’nin ikincisi, 13-15 Kasım tarihleri arasında Los Angeles’ta gerçekleşti. Kırmızı halı seremonisiyle başlayan gala gecesinde ‘En İyi Uluslararası Film’ dalında Türkiye’nin Oscar aday adayı ‘Bağlılık-Aslı’nın gösterimi yapıldı. Etkinliğe Kerem Bürsin, Belçim Bilgin, Büşra Pekin, Yasemin Allen, Melisa Şenolsun ve Moran Atias katıldı.

16 Kasım 2019 Magazin Bülteni16 Kasım 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üçlü kahvaltı

Üçlü kahvaltı

10 parmağında 10 marifet

10 parmağında 10 marifet

Açılışı yaptı

Açılışı yaptı

Kanatlar seksi gelmemiş!

Kanatlar seksi gelmemiş!

Sıradaki Haber