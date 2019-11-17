Sinemanın kalbi Hollywood’da attı

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği iş birliğinde Hollywood Türk Filmleri Festivali’nin ikincisi, 13-15 Kasım tarihleri arasında Los Angeles’ta gerçekleşti. Kırmızı halı seremonisiyle başlayan gala gecesinde ‘En İyi Uluslararası Film’ dalında Türkiye’nin Oscar aday adayı ‘Bağlılık-Aslı’nın gösterimi yapıldı. Etkinliğe Kerem Bürsin, Belçim Bilgin, Büşra Pekin, Yasemin Allen, Melisa Şenolsun ve Moran Atias katıldı.