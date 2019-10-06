Sinemaseverleri buluşturan açılış

İstanbul’un iş, sanat ve cemiyet dünyasının önemli isimleri, Türkiye’nin her köşesine dünya standartlarında sinema hizmeti götürmeyi ve sinema izleme kültürünü yaygınlaştırmayı ilke olarak benimseyen CGV Mars Cinema Group, Cinemaximum Acarkent Coliseum’da VIP konseptli sinema salonunun açılışında buluştu.

Acarkent yaşam kompleksinin içerisinde bulunan Coliseum Sports& Life kulübüne açılan Cinemaximum Gold Class ve Home Class salon teknolojileriyle ev rahatlığında sinemayı Acarkent’e taşıdı. Açılışa, Sitare Kalyoncuoğlu, Kardelen Acar, Berrin Okçu, Etel Baler, Aylin Yılmaz, Ayşegül Toplusoy, Cansen Kut, İsmet Alpagut ve Yelda Tiftik katıldı. Kokteylin ardından Home Class ve Gold Class salonlarında film izleyen davetliler, keyifli saatler geçirdi.