MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde‘Sir-Ayet 2’ geliyor
28.08.2019 - 07:50

‘Sir-Ayet 2’ geliyor

Yapımcılığını Enis Özkan’ın üstlendiği ‘Sir-Ayet 2’ korku filmi, görücüye çıkmak için gün sayıyor.

‘Sir-Ayet 2’ geliyor

Üzeyir Ulus, Mehmet Aras, Arzu Suriçi, Cansu Karataş ve Betül Akdeniz’in başrolünü paylaştığı projenin yönetmen koltuğunda Kayhan Başoğlu oturdu. 650 bin TL’lik bütçesiyle dikkat çeken yapımın senaryosunu Alper Kıvılcım, Özgür Bakar ve Koray Yeltekin’in kaleme aldı. 27 Eylül’de vizyona girecek proje, korku dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Serinin ilk filmi, Türkiye ve Avrupa’da büyük ilgi görmüştü.

Hadise'den 'Benim hayatım benim vücudum' çıkışıSosyal medyanın en çok konuşulan ünlülerinden biri olan Hadise'den 'benim vücudum' çıkışı geldi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eğlenceli festival

Eğlenceli festival

Nasihat verdi

Nasihat verdi

Tatil bitti, iş zamanı

Tatil bitti, iş zamanı

İki kitap yazıyor

İki kitap yazıyor

Sıradaki Haber