‘Sir-Ayet 2’ geliyor

Üzeyir Ulus, Mehmet Aras, Arzu Suriçi, Cansu Karataş ve Betül Akdeniz’in başrolünü paylaştığı projenin yönetmen koltuğunda Kayhan Başoğlu oturdu. 650 bin TL’lik bütçesiyle dikkat çeken yapımın senaryosunu Alper Kıvılcım, Özgür Bakar ve Koray Yeltekin’in kaleme aldı. 27 Eylül’de vizyona girecek proje, korku dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Serinin ilk filmi, Türkiye ve Avrupa’da büyük ilgi görmüştü.