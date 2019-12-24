Sıra dışı doktor: Hekimoğlu!

40’lı yaşlarındaki tıp dehası Ateş Hekimoğlu, zekâsı ve hastalıkları teşhis ederken kullandığı farklı yöntemlerle izleyiciyi şaşırttı. Ayağından hiç çıkarmadığı spor ayakkabıları, karizma katan bastonu ve kendine has içtiği çayıyla Doktor Hekimoğlu, şimdiden hayran kitlesi yarattı. “Herkes yalan söyler” cümlesi klasik haline gelen Hekimoğlu, sıra dışı bir doktor.

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen 'House M.D.'nin Türkiye uyarlaması olan dizinin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay yer alıyor.

Enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktor olan Ateş Hekimoğlu ve ekibinin hikâyesinin anlatıldığı Hekimoğlu, her Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.