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07.11.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Sırlarını paylaştılar

Sunset, 25’inci yılına özel hazırladığı ‘Sunset Grill&Bar Cookbook’ kitabıyla, tüm sırlarını müdavimleriyle paylaştı

Sırlarını paylaştılar

25’inci yılında bir dizi sürprizle sevenlerinin karşısına çıkan Sunset, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan ‘Sunset Grill&Bar Cookbook’ kitabını çıkardı. Eserde, mekana özel yemek tarifleri, fotoğraf kareleri, yeme ve içmeyi yaşam kültürünün temeli olarak görenlerin keşfetmekten keyif duyacağı gizli bir dünyaya ait ipuçları yer alıyor. Şimdiye kadar yerli ve yabancı çok sayıda önemli toplantı ve davetlere ev sahipliği yapan mekan, Türkiye’de ilk kez bir yemek kitabı olan
restoran özelliği de kazandı.
Sınırlı sayıda basılan eser için Barış Tansever’in ev sahipliğinde gerçekleşen davete; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Günseli Kato, Sibel Kutman, Kemal Gülman, Süleyman Orakçıoğlu, Elif-Okan Tapan, Evren-Arhan Kayar ile Erden Timur gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanıdık sima katıldı.

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