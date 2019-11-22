Sırlarla dolu bir evde geçmiş günahlarla yüzleşmenin gerilim dolu hikayesi

Özgün hikayesi Kore’ye ait olan, senaryo çalışmaları, Kore ve Tayland ile birlikte Türkiye’de de uygulanan 'Güzelliğin Portresi' filmi ilk kez Türkiye’de vizyona girecek. Kore ve Tayland’da ise filmin çekimlerine aynı isimle devam ediliyor.

BKM ve CJ Entertainment’ın ortak yapımcılığında çekilen filmin yönetmen koltuğunda Umur Turagay’ın oturuyor.

FİLMİN KONUSU

Senelerdir görüşmediği babası ile ilgili önemli bir haber alan Nisan (Buçin Terzioğlu), kızı Alin (Lara Tonka) ve eşi Özgür (Birkan Sokullu) ile birlikte baba evine döner. Sırlarla dolu bu evde, bir yandan kaçtığı geçmişi ile yüzleşecek olan Nisan, diğer yandan babasıyla ilgili sır perdesini kaldırmaya çalışan polis memuru Oktay’ın (Serkan Keskin) sorgulamaları ile köşeye sıkışır. Babasının baş yapıtı olan resimdeki kadının gizemi ile geçmiş kabusları yeniden canlanan Nisan, kendisini ve ailesini koruyabilmek için bu gizemi bir an önce aydınlatmak zorundadır.