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27.12.2019 - 07:50 |

Şizofren olmak istiyor

‘Kalk Gidelim’ dizisinin yılbaşı bölümünde konuk oyuncu olarak yer alan İrem Derici, uç karakterde bir rol canlandırmak istediğini belirtti.

Şizofren olmak istiyor

‘Kalk Gidelim’ dizisinin yılbaşı bölümünde konuk oyuncu olarak yer alan İrem Derici, uç karakterde bir rol canlandırmak istediğini belirtti. Şizofren birini oynamak isteyen şarkıcı, “Eskiden dizilere konuk olan ünlülere hem para hem de ev verirlerdi. Yol paramı verdiler, geldim. İnsan bir ev alır bana” diyerek, takıldı.

2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
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Cadde Yazarları

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