Şizofren olmak istiyor

‘Kalk Gidelim’ dizisinin yılbaşı bölümünde konuk oyuncu olarak yer alan İrem Derici, uç karakterde bir rol canlandırmak istediğini belirtti. Şizofren birini oynamak isteyen şarkıcı, “Eskiden dizilere konuk olan ünlülere hem para hem de ev verirlerdi. Yol paramı verdiler, geldim. İnsan bir ev alır bana” diyerek, takıldı.