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04.01.2020 - 09:12 | | SEÃ‡KÄ°N ÅžENVARDAR

Åžoför Nebahat! 'Ben eskidim, o eskise ne olur?'

Oyuncu Nebahat Ã‡ehre, Ã¶nceki gÃ¼n NiÅŸantaÅŸÄ±'nda objektiflere takÄ±ldÄ±.

Åžoför Nebahat! 'Ben eskidim, o eskise ne olur?'

Cipini yol kenarÄ±na yanaÅŸtÄ±rÄ±rken basÄ±n mensuplarÄ±na poz veren Nebahat Ã‡ehre, yerli otomobile sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak aracÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini belirterek, "Bu araba beni bu yaÅŸtan sonra gÃ¶tÃ¼rÃ¼r. Ben eskidim, o eskise ne olur? Benim sizin yaÅŸÄ±nÄ±z kadar araba kullanmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±m var, Ã§ok mantÄ±klÄ± ve yavaÅŸ kullanÄ±rÄ±m" dedi.

Son dÃ¶nemde gelen dizi projelerine mesafeli baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ã‡ehre, "Åžimdi bir proje vardÄ±, onu da istemedim, kendimi iÅŸin iÃ§inde bulamadÄ±m. ArtÄ±k titiz davranÄ±yorum" ifadelerini kullandÄ±.Â

ÅžofÃ¶r Nebahat Ben eskidim, o eskise ne olur

ÅžofÃ¶r Nebahat Ben eskidim, o eskise ne olur

5 Ocak 2020 Magazin Bülteni5 Ocak 2020 Magazin Bülteni
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Cadde YazarlarÄ±

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