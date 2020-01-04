ÅžofÃ¶r Nebahat Ben eskidim, o eskise ne olur

Cipini yol kenarÄ±na yanaÅŸtÄ±rÄ±rken basÄ±n mensuplarÄ±na poz veren Nebahat Ã‡ehre, yerli otomobile sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak aracÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini belirterek, "Bu araba beni bu yaÅŸtan sonra gÃ¶tÃ¼rÃ¼r. Ben eskidim, o eskise ne olur? Benim sizin yaÅŸÄ±nÄ±z kadar araba kullanmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±m var, Ã§ok mantÄ±klÄ± ve yavaÅŸ kullanÄ±rÄ±m" dedi.

Son dÃ¶nemde gelen dizi projelerine mesafeli baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ã‡ehre, "Åžimdi bir proje vardÄ±, onu da istemedim, kendimi iÅŸin iÃ§inde bulamadÄ±m. ArtÄ±k titiz davranÄ±yorum" ifadelerini kullandÄ±.Â

