18.12.2019 - 07:50 |
‘Soğuk bir ilişkimiz vardı’
Zeynep Alkan, ‘Kırkyalan’ filminde canlandırdığı pavyon çalışanı Natalie kararteriyle, dikkat çekecek.
Babası Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu proje için oyuncu, “Babam olunca daha da dikkatli olmam gerekti. Sette resmi ve soğuk bir ilişkimiz vardı” diye konuştu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.