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11.09.2019 - 07:50

Şöhret veren dostluk

ABD’li aktör Nicolas Cage, Johnny Depp’i Hollywood sektörüne nasıl ittiğini anlattı

Şöhret veren dostluk

Nicolas Cage, Johnny Depp’e kariyeri konusunda nasıl destekte bulunduğunu anlattı. The New York Times Magazine’e röportaj veren aktör, 1980’de Depp’in kendi apartmanını kiraladığını söyleyerek, “Çok iyi arkadaştık. Monopoly oynardık ve o kazanırdı. Bir gün onu izlerken, “Neden aktör olmuyorsun?” dedim. O dönemler kendisi müzisyen olmak istiyordu ve bana oyunculuk yapamayacağını söyledi” dedi. Depp’e bu konuda ısrar ettiğini belirten Cage, “Onu kendi ajansıma gönderdim. Hemen ardından 84 yapımı ‘Elm Sokağında Kâbus’ filminin seçmelerine katıldı. Bir anda şöhret oldu” şeklinde konuştu.

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