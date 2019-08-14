Şöhretini şansa bağladı!

Leonardo DiCaprio, ünlü olmasını şansa bağlayarak, hayranlarını şaşırttı. 44 yaşındaki aktör, kariyer fırsatlarının ‘doğru yerde ve doğru zamanda’ olduğu için eline geçtiğini anlattı. Mirror gazetesine, şöhretle nasıl başa çıktığını anlatan yakışıklı, “Bu sektörde büyüdüm. Birçok arkadaşım oyuncu... İş alabilmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu denli şanslı olmasaydım, hayatım çok daha farklı olabilirdi” dedi.

Kariyerinin ilk yıllarında dışlanmış hissettiğini itiraf eden DiCaprio, “Bunun hayali bir dünya olduğunu ve bir iyilik meleğinin gelip, sizi seçtiğini Düşündüm. O anda şans yüzüme gülmeseydi, şu an burada konuşuyor olamazdım” açıklamasında bulundu.