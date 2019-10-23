MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde‘Şöhretle başa çıkamıyorsunuz’
23.10.2019 - 07:50 |

‘Şöhretle başa çıkamıyorsunuz’

İki yıldır ekrana ara veren Keira Knightly, “Şunu öğrendim ki, büyük bütçeli filmlerle gelen şöhretle başa çıkamıyorsunuz” dedi

‘Şöhretle başa çıkamıyorsunuz’

Keira Knightley, 2003 yılında başrolünde yer aldığı ‘Karayip Korsanları’ serisinin ardından gelen dünya çapındaki şöhretiyle ilgili konuştu. The Telegraph’a konuşan 34 yaşındaki oyuncu, o dönemde ciddi anlamda sinir bozukluğu yaşadığını ifade etti. Britney Spears ve Amy Winehouse örneklerini veren aktris, “Zihinsel anlamda sağlıklı olsanız bile, paparaziler sizi oraya itiyorlardı. Bir keresinde onlara, ‘Aranızdan birini öldüreceğim’ dedim. Onlar da bana, bu şekilde daha çok para kazanabileceklerini söylemişti” şeklinde konuştu.
Ekrana iki yıl ara vermenin kendisine iyi geldiğini belirten Knightly, “Şunu öğrendim ki, büyük bütçeli filmlerde oynamak istemiyorum. Bu şekilde gelen şöhretle başa çıkamıyorsunuz” dedi.

Cem Yılmaz’dan 'Karakomik Filmler' eleştirilerine yanıtKomedyen Cem Yılmaz, 'Karakomik Filmler' serisinin ilk filmleri '2 Arad' ve 'Kaçamak'ın Eskişehir’deki gösteriminde sevenleriyle bir araya gelirken, sosyal medyadan yapılan eleştirilere yanıt verdi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alışveriş sonrası kahve keyfi

Alışveriş sonrası kahve keyfi

Pelin Karahan: Kesinleşmiş bir şey yok

Pelin Karahan: Kesinleşmiş bir şey yok

'Bu defa sizi ben çekeceğim'

'Bu defa sizi ben çekeceğim'

Emina Jahovic'in şık kombini

Emina Jahovic'in şık kombini

Sıradaki Haber