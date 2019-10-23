Keira Knightley, 2003 yılında başrolünde yer aldığı ‘Karayip Korsanları’ serisinin ardından gelen dünya çapındaki şöhretiyle ilgili konuştu. The Telegraph’a konuşan 34 yaşındaki oyuncu, o dönemde ciddi anlamda sinir bozukluğu yaşadığını ifade etti. Britney Spears ve Amy Winehouse örneklerini veren aktris, “Zihinsel anlamda sağlıklı olsanız bile, paparaziler sizi oraya itiyorlardı. Bir keresinde onlara, ‘Aranızdan birini öldüreceğim’ dedim. Onlar da bana, bu şekilde daha çok para kazanabileceklerini söylemişti” şeklinde konuştu.

Ekrana iki yıl ara vermenin kendisine iyi geldiğini belirten Knightly, “Şunu öğrendim ki, büyük bütçeli filmlerde oynamak istemiyorum. Bu şekilde gelen şöhretle başa çıkamıyorsunuz” dedi.