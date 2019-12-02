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02.12.2019 - 07:50 |

Sokak modasına özel parti

Sokak modasının İstanbul’daki öncüsü Wunder’in, geçtiğimiz akşam Soho House Istanbul’da düzenlediği etkinlikte spor, sanat ve sosyal medya dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi.

Sokak modasına özel parti

Sokak modasının İstanbul’daki öncüsü Wunder’in, geçtiğimiz akşam Soho House Istanbul’da düzenlediği etkinlikte spor, sanat ve sosyal medya dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Basketbolcu Michael Jordan’dan adını alan AIR Jordan ayakkabılarının sokak modasındaki ve basketbol tarihindeki yerini konu alan belgesel ‘Unbanned - Yasaklanamayan’ın ön gösterimiyle başlayan gece, özel bir partiyle devam etti. Organizasyona Ryan Donk, Ryan Babel, Burak Yörük, Alain Digbeu, Ömer Bayram, Bartu Küçükçağlayan, Öykü Karayel-Can Bonomo, Berkcan Güven, Meriç Aral, Merve Toy ve Gökhan Gencebay gibi ünlü isimler katıldı.

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