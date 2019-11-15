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15.11.2019 - 07:50 |

Şoke eden itiraf!

Halle Berry, eski sevgilisi ve kızı Nahla’nın babası Kanadalı model Gabriel Aubry’nin, birlikte oldukları dönemde aile üyelerinden biriyle ilişki yaşadığını ileri sürdü.

Şoke eden itiraf!

Halle Berry, eski sevgilisi ve kızı Nahla’nın babası Kanadalı model Gabriel Aubry’nin, birlikte oldukları dönemde aile üyelerinden biriyle ilişki yaşadığını ileri sürdü. Berry’nin şoke eden itirafı, çiftin, kızlarının velayeti için mücadele ettikleri 2011 tarihli mahkeme belgelerinin ortaya çıkmasıyla, anlaşıldı.
Berry’nin ifadesine göre, Aubry zaman zaman ırkçı davranışlar sergiledi, psikolojik sorunlar yaşadı, depresyon ve sosyal anksiyete yüzünden tedavi görmek zorunda kaldı.

14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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