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30.10.2019 - 16:19 |

Somer ve Danilo şef takdir topladı

MasterChef Türkiye’ yarışmasının jüri üyeleri Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi.

Somer ve Danilo şef takdir topladı

Yarışmanın çekim arasını Türk mutfağının lezzetli yemeklerini tadarak değerlendiren Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, restoran çıkışında birlikte objektiflere poz verdi. Çekimlerin keyifli bir şekilde devam ettiğini dile getiren ünlü şefler, çevredeki insanların fotoğraf isteklerine kayıtsız kalmadı ve her biriyle ayaküstü sohbet etti.

Bu davranışlarıyla takdir toplayan jüri üyeleri, Kordon’da kısa bir gezinti ihmal etmeyerek, çekimlere devam etmek üzere Vadistanbul’dan ayrıldı.

30 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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