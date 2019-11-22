22.11.2019 - 07:50 |
Son 10 yıla damga vurdu
Taylor Swift’in, 12 Aralık’ta Los Angeles’ta düzenlenecek 2019 Women in Music Event’te (Müzikteki Kadınlar Etkinliği) ‘Son 10 Yılın Kadını’ ödülünü alacağı öğrenildi.
Taylor Swift’in, 12 Aralık’ta Los Angeles’ta düzenlenecek 2019 Women in Music Event’te (Müzikteki Kadınlar Etkinliği) ‘Son 10 Yılın Kadını’ ödülünü alacağı öğrenildi. 2010’dan beri kariyerini yükselterek ilerleyen 29 yaşındaki şarkıcı, Billboard’un organizasyonunda, ilk kez bu ödüle layık görülen sanatçı oldu. Gecede, Alanis Morissette, Nicki Minaj ve Brandi Carlile gibi isimler de onurlandırılacak.
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