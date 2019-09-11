Son dakika: Arda Turan-Berkay davasında karar çıktı!

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavgada mahkeme kararını açıkladı. Arda'ya korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu suçlardan mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Turan, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Mahkeme, Berkay Şahin hakkında ''hakaret'' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

BERKAY: İTİRAZ EDECEĞİZ

Berkay Şahin, Arda Turan'ın cinsel taciz suçundan beraat etmesine itiraz edeceklerini açıkladı.

37 yaşındaki şarkıcı, "Sanırım üç suçtan ceza aldı, ortalama üç yıl. Bizim itiraz edeceğimiz şeyler olacak. Cinsel taciz ve adam yaralamaya teşebbüsten ceza almadı. Bunların itiraz yolu açık. Bu karar kesin değil. Mahkeme bu kararı inceleyecek. Yaralama suçundan az ceza aldı. Cinsel taciz sucundan beraat etmesi doğru değil. Bu kadar suçun aynı kişi tarafından işlenmesi ve verilen ceza uygun değil. Benim kamuoyuna güvenim tamdır. Bu dava emsal teşkil edecektir. Beş yıl boyunca hiçbir suça karışmaması gerekiyor, ama bu ceza yeterli değil. Kendisi son derece alkollüyken ‘kardeşim böyle bir şey yapar mıyım?’ dedi. ‘Yengenin arkası dönüktü tanımadım’ dedi. Araya 30 kişi girdi barıştırmak için. Ben bir 'özür' bekledim sadece. Hiçbir şey talep etmedim. Sadece özür dileyecekti. Bu ceza benim için yeterli değildir, bir sabıkalı olsa da şu an benim için önemli değil. Özür dileseydi dava buralara gelmeyecekti" ifadelerini kullandı.









ARDA TURAN: BÖYLE BİR İŞİN İÇİNDE BULUNMADIM

Arda Turan, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına mesaj atarak, "Çok mutluyum, hapis cezası almak uğruna davamdan vazgeçmedim. Ben böyle bir işin içinde bulunmadım (cinsel taciz suçlamasını kastediyor). Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en yüksek tazminat davasını açacağım" dedi.

BERKAY GELDİ, ARDA TURAN'IN AVUKATI KATILDI

Saat 10:00’da başlayan duruşmaya önce Berkay Şahin ve avukatları geldi. Arda Turan'ın ise duruşmaya katılmayacağı kendisini avukatının savunacağı öğrenildi.

Berkay adliye içerisinde bekleyen gazetecilere, “Davada ne gerekiyorsa onu bekliyoruz. İlk günden beri özür bekliyoruz. Kendisinin katılıp katılmayacağını bilmiyorum. Ben her davamı takip edeceğim. Olması gereken de budur” açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Özlem Şahin’i ‘Evli olmasaydım seni kaçırmazdım, çok güzel bir kızsın’ sözleriyle taciz ettiği iddia edilen Arda Turan ve Berkay arasında kavga çıkmıştı. Emirgan'daki bir eğlence mekanında Arda Turan şarkıcı Berkay Şahin'in eşini taciz etmiş ve ikili arasında yaşanan kavga sonrası Arda Turan hakkında "cinsel taciz", "ruhsatsız silah bulundurmak", "genel güvenliği kasten tehliye sokmak" ve "kasten yaralama" suçmalarıyla dava açılmıştı.

İddianamede, Arda Turan hakkında "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.













