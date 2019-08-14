14.08.2019 - 11:24
'Cem Yılmaz-Defne Samyeli ayrıldı' iddiası!
Komedyen Cem Yılmaz ile sunucu Defne Samyeli'nin ayrılık kararı aldığı ileri sürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia ile ilgili Cem Yılmaz'dan görüntülü yanıt geldi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında; Cem Yılmaz ile Defne Samyeli’nin ayrılık kararı aldığı iddiası gündeme geldi. Programın sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel, uzun süredir aşk yaşayan ikilinin, ayrılık kararını yakın çevreleriyle paylaştıkları yönünde duyumlar aldıklarını söyledi.
Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu iddiayı yalanladı. Sevgilisi Defne Samyeli ile görüntüsünü paylaşan 46 yaşındaki komedyen, mutluluk pozu verdi.