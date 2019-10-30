Son dakika... Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor' Hayatta programında yer alan habere göre; Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı.

Erbil'in basın danışmanı Perim Özgeldi, yaptığı açıklamada, "Ciddi bir dağlık sorunu yok. Dün gece ağır bir yemek yediği için rahatsızlandı. Kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Şu anda tedavisi devam ediyor" dedi.