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HaberlerCaddeSon dakika... Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı
30.10.2019 - 10:38 |

Son dakika... Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı

9 aydır tedavi gördüğü hastaneden geçtiğimiz temmuz ayında taburcu edilen Mehmet Ali Erbil, sevenlerini korkuttu. 62 yaşındaki şovmen hastanelik oldu.

Son dakika... Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor' Hayatta programında yer alan habere göre; Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı.

Erbil'in basın danışmanı Perim Özgeldi, yaptığı açıklamada, "Ciddi bir dağlık sorunu yok. Dün gece ağır bir yemek yediği için rahatsızlandı. Kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Şu anda tedavisi devam ediyor" dedi.

30 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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