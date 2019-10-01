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HaberlerCaddeSon dakika: Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti
01.10.2019 - 13:10 |

Son dakika: Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Kariyeri boyunca birçok dizi ve film projesinde rol alan Tarık Ünlüoğlu (61) yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılan usta oyuncu, bir süredir tedavi görüyordu.

Son dakika: Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Ata Demirer'in 'Eyvah Eyvah' serisinde rol alan 1957 İzmir doğumlu Tarık Ünlüoğlu, ATV'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Ünal Kaplan' karakterini oynuyordu.

"ABİM MEKANIN CENNET OLSUN"
Tarık Ünlüoğlu'nun 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki rol arkadaşı Oktay Kaynarca, acı haberi "Abimmmm. Mekanın cennet olsun canım abimmm" notu ile sosyal medyada paylaştı.

Son dakika: Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti


TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Tarık Ünlüoğlu 16 Kasım 1957 doğumlu. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok Sinema, Televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almıştı.

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